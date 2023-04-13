Asgari ücretliye ikramiye ne zaman ödenecek? Asgari ücret ara zam olacak mı? Gözler gelecek açıklamada

Asgari ücret zammı ve asgari ücretliye ikramiye konusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca özel sektör çalışanının beklediği müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, Ak Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammı için refah payı detayını açıkladı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı. Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili detaylı olarak bilgi verdi. Erdoğan yaptığı konuşmasında asgari ücret zammı ile ilgili olarak, "Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız.” ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ve Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından asgari ücret zammı heyecanla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam konusuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" demişti.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

3 farklı günde tamamlanacak emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri için geri sayım başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada "2023 yılı Nisan ayı için; SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde, - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde, - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde, BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; -Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde, - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde, EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir." denildi.

