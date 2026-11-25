Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca asgari ücretli yapılacak maaş artışını merakla bekliyor. 2027 asgari ücret zammı için hesaplamalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde 4 farklı senaryo ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; 2027 asgari ücreti için dört farklı hesaplama yapıldı. Mevcut 28 bin 75 liralık net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası zam oranları ve yeni maaşlar şöyle:

-Yüzde 28,4: 36.048 TL

-Yüzde 29,5: 36.357 TL

-Yüzde 30: 36.498 TL

-Yüzde 35: 37.901 TL

38 BİN LİRA SINIRINA YAKLAŞIYOR

Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda yüzde 28,4 veya yüzde 29,5 oranında zam yapılması halinde asgari ücretin 36 bin lirayı aşması bekleniyor. Yüzde 35'lik artış olması halinde ise yeni ücret 38 bin lira sınırına yaklaşıyor. Ancak söz konusu rakamlar tahmini hesaplamalara dayanıyor ve henüz kesinleşmiş bir zam oranı bulunmuyor.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet taraflarından beşer temsilcinin yer aldığı 15 üyeli komisyonda enflasyon verileri, ekonomik göstergeler, çalışanların geçim koşulları, açlık ve yoksulluk sınırı değerlendirilecek.

Aralık ayı boyunca yaklaşık bir hafta arayla gerçekleştirilmesi beklenen toplantıların ardından 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret kamuoyuna açıklanacak. Nihai karar sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmelerinin de etkili olması bekleniyor.