Asgari ücrette AGİ farkı! Peki zamla birlikte ne kadar olacak?

Milyonlarca asgari ücretli, hükümetten gelecek zam haberini bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonun 5-6 puan üzerinde zamlanan asgari ücret için hesaplamalar yapılmaya başlandı. 2021 yılının son 2 aylık verisinin ardından net rakamlar ortaya çıkacak. Hesaplamalara AGİ’de dahil edildi. İşte AGİ ile birlikte tahmin edilen asgari ücret rakamları…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı son 4 aylık enflasyon verisini açıklamasının ardından asgari ücret ile ilgili hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından net rakamlar belli olacak. Asgari ücretin 3500 TL’nin üzerinde olacağı tahmin edilirken, bu rakamlara Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de eklendi. AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.

AGİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ kişinin medeni durumuna ve çocuk sayısına bağlı olarak değişmektedir. Bekar bir işçinin AGİ miktarı asgari ücretin içinde ödeniyor. Ancak evli ve çocukları olan işçiler için ayrıca AGİ farkı ödeniyor. Ödenecek AGİ miktarından 268,31 TL çıktıktan sonra kalan miktar maaşa ekleniyor. Asgari Geçim İndirimi maaşa göre yapıldığı için aralık ayında belirlenecek 2022 asgari ücretiyle birlikte artacak.

ASGARİ ÜCRETL İÇİN VERGİLENDİRME

Asgari ücrete gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Şu anda apartman görevlilerinin asgari ücret hesabında gelir vergisi bulunmuyor.

Dolayısıyla apartman görevlilerinin net asgari ücreti hesaplanırken vergi çıkartılarak 3.040 lira ödeniyor. Şu anda bekar bir işçinin ödeyeceği gelir vergisi 456 lirayı buluyor. Bunun 268 lirası AGİ olarak iade edildiğinde ödenen gelir vergisi 187 lira oluyor.



