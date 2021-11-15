FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücrette AGİ farkı! Peki zamla birlikte ne kadar olacak?

Asgari ücrette AGİ farkı! Peki zamla birlikte ne kadar olacak?

15.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla girmemize az bir süre kalırken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete gelecek zam haberinde. Bu süreçte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ücretin ne kadar olacağı de merak konusu oldu. İşte tahmin edilen rakamlar…

Asgari ücrette AGİ farkı! Peki zamla birlikte ne kadar olacak?

Milyonlarca asgari ücretli, hükümetten gelecek zam haberini bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonun 5-6 puan üzerinde zamlanan asgari ücret için hesaplamalar yapılmaya başlandı. 2021 yılının son 2 aylık verisinin ardından net rakamlar ortaya çıkacak. Hesaplamalara AGİ’de dahil edildi. İşte AGİ ile birlikte tahmin edilen asgari ücret rakamları…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı son 4 aylık enflasyon verisini açıklamasının ardından asgari ücret ile ilgili hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından net rakamlar belli olacak. Asgari ücretin 3500 TL’nin üzerinde olacağı tahmin edilirken, bu rakamlara Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de eklendi. AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.

AGİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ kişinin medeni durumuna ve çocuk sayısına bağlı olarak değişmektedir. Bekar bir işçinin AGİ miktarı asgari ücretin içinde ödeniyor. Ancak evli ve çocukları olan işçiler için ayrıca AGİ farkı ödeniyor. Ödenecek AGİ miktarından 268,31 TL çıktıktan sonra kalan miktar maaşa ekleniyor. Asgari Geçim İndirimi maaşa göre yapıldığı için aralık ayında belirlenecek 2022 asgari ücretiyle birlikte artacak.

ASGARİ ÜCRETL İÇİN VERGİLENDİRME

Asgari ücrete gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Şu anda apartman görevlilerinin asgari ücret hesabında gelir vergisi bulunmuyor.

Dolayısıyla apartman görevlilerinin net asgari ücreti hesaplanırken vergi çıkartılarak 3.040 lira ödeniyor. Şu anda bekar bir işçinin ödeyeceği gelir vergisi 456 lirayı buluyor. Bunun 268 lirası AGİ olarak iade edildiğinde ödenen gelir vergisi 187 lira oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TİSK'ten asgari ücret açıklamasıTİSK'ten asgari ücret açıklaması
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
HDP: Asgari ücret 5 bin lira olmalıHDP: Asgari ücret 5 bin lira olmalı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Son 6 ayın en hızlı yükselişinde!

Son 6 ayın en hızlı yükselişinde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.