Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak 2022? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Yapılacak görüşmeler sonucunda zam oranı netlik kazanacak. Peki Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2022? Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022?

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bugün saat 14.00’te toplanacak. Basına kapalı olacağı öğrenilen toplantıya işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişi katılacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz."

Asgari Ücret Komisyonu 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te toplanacak.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz."

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon zam oranını görüşecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçen yılın aralık ayında yapılan görüşmeler ile 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.



