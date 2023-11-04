Asgari ücrette detaylar netleşti! Pazarlık bu rakam ile başlayacak! 2024 yılında ara zam olacak mı?

İşçi, işveren ve hükümet yine aynı masaya oturacak. İşçi ve emekçinin yeni maaşı için zorlu maratonun başlamasında son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına günler kala milyonlarca kişi alacakları yeni zamlı maaşı merak etmeye şimdiden başladı.

İşçiler arasında yeni asgari ücretin 16 bin ila 18 bin lira olması konuşulurken geçim sıkıntısında olan işçileri en çok zorlayan giderlerin başında kira masrafları geliyor.

Merkez Bankası’nın tahminine göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65’e yükselecek bu da son 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 38’e yükselmesine neden olabilir. Enflasyon artışının hız kesmemesi nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in de masaya bir kez daha yaşama maliyetlerinde meydana gelen artış rakamları ile oturması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE PAZARLIK HANGİ RAKAMLA BAŞLAYACAK?

Türk-İş son olarak bekar bir çalışanın yaşama maliyetini 17 bin 803 TL olarak hesapladı. Bu rakam gerçekleşirse asgari ücrette yaklaşık olarak yüzde 55’lik bir zam olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir kez daha ‘çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyerek asgari ücret mesajı vermişti. Son 6 aylık enflasyon yüzde 38 çıkarsa milyonlarca kişi en az bu oranda bir artışı garantilemiş olacak.

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının ilk haftası toplanması beklenirken son iki yıldır asgari ücrete ara zam da yapılmıştı. 2024 için ise kulislerden sızan ise ara zammın önümüzdeki yıl için olmayacağı iddia ediliyor.









