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Asgari ücrette flaş tahmin! AGİ dahil net 3 bin 460 TL...

30.10.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına girmemize son 2,5 ay kalırken, yılbaşında yapılacak zam için gözler hükümetten gelecek karara çevrildi. Enflasyon tahminlerine göre AGİ dahil asgari ücretin net 3 bin 460 TL olması ön görüldü.

Asgari ücrette flaş tahmin! AGİ dahil net 3 bin 460 TL...

TÜİK geçtiğimiz günlerde 3 aylık enflasyon rakamlarını açıklamıştı. 2021 son 6 aylık enflasyon tahminlerine göre maaşlardaki artış şimdiden hesaplanmaya başlandı. Önceki yıllarda enflasyonun 5-6 puan üzerinde zamlanan asgari ücretin bu yıl da benzer rakamlar olduğunda AGİ dahil net 3 bin 460 TL’ye çıkması bekleniyor. İşte asgari ücret hesaplamasıyla ilgili detaylar…

ASGARİ ÜCRET GEÇEN YIL ENFLASYONUN YÜZDE 6,96 ÜZERİNDE VERİLMİŞTİ

Yeni yıla girmemize az bir süre kalırken nasıl ki emeklilerin gözü yapılacak zam haberindeyse, milyonlarca çalışan da asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücretin 2022’de ne kadar olacağı ile iligili ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.

Bakan Vedat Bilgin "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklaması 2022 yılı asgari ücret zam oranındaki beklentiyi daha da artırdı. Asgari ücret 2021, salgın koşulları dikkate alınarak enflasyonun yaklaşık 6,96 puan üzerinde yüzde 21.56 oranında artış yapılarak brüt 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti. 2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak kayıtlara geçmişti. Merkez Bankası 2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi 17,63 olarak öngörüldü.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TAHMİNLER YAPILDI

2022 yılında da asgari ücretin son yılların ortalamasındaki gibi enflasyonun yüzde 5 üzerinde bir refah payı ile birlikte belirleneceği hesaplanırsa artışın yüzde 22,63 olacağı tahmin edilebilir. Asgari ücret 2022'nin yukarıdaki hesapta olduğun gibi yüzde 22,63 oranında yükseleceği öngörülürse brüt ücretin 4.385 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.460 lirayı geçeceği tahmin edilebilir.

AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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