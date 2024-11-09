Asgari ücrette orta yol formülü! Milyonlar merak ediyor: İşte en güçlü ihtimal...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması beklenirken Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın açıklamaları dikkat çekmişti. Ücretlerde ileriye dönük endeksleme mesajı veren Akçay'ın asgari ücretteki beklentileri yine değiştirdi.

MB'DEN İLERİYE DÖNÜK ENDEKSLEME AÇIKLAMASI

Gerçekleşen mi hedeflenen mi... Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücrette zam oranı merak ediliyor. MB'nın tahminlerde güncellemeye gitmesi ve MB Başkan Yardımcısı Akçay'ın mesajları milyonların dikkatini çekti. Akçay yaptığı açıklamada "İllaki belli bir noktada ileriye dönük endekslemeye geçmek zorundayız" demişti.

ASGARİ ÜCRETTE ORTA YOL FORMÜLÜ

MB yıllık enflasyon tahminin yüzde 44'e yükseltti. OVP'de ise beklenti yüzde 41,5. Milyonların elindeki bir çarpıcı veri ise 2025 enflasyonu. OVP'ye göre seneye yüzde 17,5'lik enflasyon bekleniyor. Bir süredir asgari ücrette orta yol formülü tartışılıyor. Yani gerçekleşen ile hedeflenen enflasyonun ortası.

İŞTE EN GÜÇLÜ İHTİMAL

Show Haber'in haberine göre Bütün bu veriler bir araya geldiğinde asgari ücrette öne çıkan zam oranı yüzde 30 oluyor. Yani asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa işçi ve emekçinin en düşük maaşı 22 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.