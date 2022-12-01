Asgari ücrette son dakika! "8 bin TL'nin üzerinde mi olacak?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!

Son dakika: Asgari ücret maratonu bugün başlıyor. Saat 14.00'te işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği kritik toplantı öncesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Asgari ücret için nasıl bir artış olacak? 8 bin TL'nin üzerinde bir rakam olacak mI?" sorusuna yanıt veren AK Partili Kurtulmuş, milyonları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret zammıyla ilgili milyonların gözü bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile saat 14.00'te bir araya gelecek.

Bakan Bilgin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz" ifadelerini kullanırken, heyecanlandıran açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Kurtulmuş "Vatandaşımızın 'İyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır!" diye konuştu.

AK Partili Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

"Bir rakam söyleyemem ancak asgari ücretin nasıl tespit edileceği bellidir. İlk toplantı bugün yapılacak. Herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek ve Türkiye ekonomisinin genel dengeleri çerçevesinde makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır.

"VATANDAŞ İYİ OLDU DİYECEK"

Özellikle son dönemde içerisinden geçtiğimiz bu olağanüstü şartların, vatandaşımızın alım gücünü azaltmaması için bu asgari ücrette de vatandaşımızın 'iyi oldu' diyeceği, tatmin edici bir zam oranı açıklanacağını ümit ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki ana fikri vatandaşımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ NE ZAMAN BAŞLAR?

Türkiye açısından pandemi parantezi kapandı. Bizim için önemli olan tezgahı dağıtmamaktır. Türkiye başından itibaren üretimin artırılması perspektifini tercih etti. Türkiye frene basmak yerine gaza basmayı tercih etti. Mallarımız satılıyor, ihracatımız artıyor. Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü. Büyüme demek üretime devam etmek demek. Temel meselelerimizden biri enflasyondur. Enflasyon inşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Enflasyonda düşme eğilimi olacağı görülüyor.

FAHİŞ FİYATA NASIL BİR ADIM ATILACAK?

Serbest pazar şartları demek kimsenin sorgulanamayacağı alan demek değildir. Karları olağanüstü gerçekleştirmek için ticari ahlak dışı yollara sapmak doğru değildir Ticaret Bakanlığımız gerekli tedbirleri alacak. Ticaret ahlakını çok sık kullanıyoruz tam da bunu gerektiği zamanlar böylesi dönemler. Ekonomik olarak türbülanslar yaşandığı dönemlerde herkes vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştırmak için en iyisini yapmak zorunda.

6'LI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASI

Üzülerek hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak metinle karşı karşıyayız. Seçimlerle ilgili hiçbir şey demeyen bir metindir . Masanın ön görünen ve görünmeyen bileşenleri memnun edecek şeyler buraya konulmuştur. Bu kozmetik bir metindir. Biz Türkiye'yi ileri götürmek için mevcut sistemde eksik nereler var bunları iyileştirip iyiye gidelim derken bunlar eski Türkiye'ye ait ne varsa geri getiriyorlar. Türkiye durduk yerde Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçmedi. Güçlü adımlarla gidemeyen bir Türkiye vardı. Sanki bir anayasa oylaması yapılmamış gibi konuşmak vatandaşa haksızlıktır, milli iradeye haksızlıktır. Çoğunluğu alırsınız dersiniz 'Ben başka bir şeye geçmek istiyorum'

Ortaya konulan bir parlamenter sistem değil. Bunun adı olsa olsa yarı başkanlık sistemi olur. Türkiye'yi sürekli seçim ortamında tutacaklar. Cumhurbaşkanı makamı değersizleştiriliyor. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Eski Türkiye'ye özenen bir teklif gibi gözüküyor.

KILIÇDAROĞLU'NA YENİ BAŞDANIŞMAN

CHP'nin resmi açıklama yapmadan yorum yapmamız doğru değil. Artık bu heveslerden vazgeçsinler. Bu denenmiş bir yoldur, eski bir yoldur, bayat bir yoldur.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI KARA HAREKATI

Birkaç tespit yapmak lazım. Biz sonuç itibariyle başka ülkeler gibi terör denildiği zaman uzakta bir şeyden bahsetmiyoruz, burnumuzun dibinde. Dolayısıyla Türkiye'nin terör örgütlerini eylem yapamaz hale getirmesi hayati meselelerden bir tanesidir. Türkiye için bölgenin menfaati bölgedeki ülkelerin daha fazla işbirliği aradaki sorunları çözebilmesinden geçiyor. ABD için menfaatleri bu bölgenin daha fazla parçalanmasıdır. Sadece askeri yardımlar değil siyasi yardımlar da yapılıyor. Türkiye terörle mücadelesinde kararlıdır. DEAŞ ile mücadelede Türkiye kadar etkin olan ülke yok. Başından beri mücadele eden Türkiye'dir çünkü biz terör örgütleri arasında ayırt etmiyoruz.

ESAD İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Süratle normalleşme süreci tamamlanmalı.

