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SON DAKİKA | Asgari ücret zam pazarlığı bugün! 6 farklı zam oranı masada: Yüzde 30-60 arası zamla yeni asgari ücret...

01.12.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret zam oranı için milyonların gözü kulağı bugünkü toplantıda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u ağırlayacak. Kritik toplantı öncesi dün Beştepe'deki sürpriz zirve dikkat çekerken, Bakan Bilgin'in "Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alacağız." açıklaması sonrası ise asgari ücret zam tahminleri peş peşe geldi. İşte olası zam oralarına göre yeni asgari ücret tablosu...

SON DAKİKA | Asgari ücret zam pazarlığı bugün! 6 farklı zam oranı masada: Yüzde 30-60 arası zamla yeni asgari ücret...

Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? sorusuna yanıt arayan milyonlar dün Beştepe'de gerçekleşen sürpriz zirveyi yakından takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kritik konuları ele almak üzere Külliye'de toplandı. Kritik toplantıda 2023 asgari ücret zammının ele alındığı belirtilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.

SON DAKİKA | BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI: ENFLASYONUN TAHRİBATI...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

Beştepe'deki kritik zirve ve Bakan Bilgin açıklamaları milyonların asgari ücret için heyecanlı bekleyişini artırırken, tahminler de peş peşe gelemeye devam ediyor.

Son olarak gazeteci Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında "Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı tahminleri neler?" sorularına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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Gazeteci Zafer Şahin, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Eski Devlet Bakanı Masum Türker ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste'nin konuk olarak katıldığı programda, net güncel asgari ücret olan 5.500 TL referans alınarak hesaplanan muhtemel asgari ücret zamları tartışıldı.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 30-60 ARASI ZAM MASADA

6 farklı senaryonun konuşulduğu yayında asgari ücret zammının yüzde 30 ve yüzde 60 arasında olabileceği hesaplanırken, yani maaşın 8 bin 800 TL olabileceği iddia edildi.

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Peki asgari ücret yapılacak olası zam oranlarına göre ne kadar olacak?

Buna göre eğer asgari ücrete;

yüzde 30 zam gelirse olası maaş; 7.150 TL,

yüzde 35 gelirse; 7.425 TL,

yüzde 40 gelirse; 7.700 TL,

yüzde 45 gelirse; 7.975 TL,

yüzde 50 gelirse; 8.250 TL,

yüzde 60 gelirse; 8.800 TL olacak.

Vatandaştaki beklentilere ilişkin konuşan Gazeteci Zafer Şahin ise, "8 bin ile 8.500 TL arasındaki rakamı piyasa satın almış gibi duruyor." dedi.

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2022 Ocak ayında gerçekleşen yüzde 50 zamla net 4 bin 253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında yapılan 30'luk zamla birlikte net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

TÜM GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Milyonların heyecanla beklediği pazarlık görüşmeleri ise bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

"BİRLİKTE TAKVİME KARAR VERECEĞİZ"

Bakan Bilgin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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