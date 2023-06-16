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Asgari ücrette son dakika! Bekarı, genci, yaşlısı... Herkes merakla asgari ücret zammını bekliyor! İşte son rakam

16.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonların beklediği asgari ücrete ara zamla ilgili pazarlıklar 13 Haziran'da başlarken, gözler 19 Haziran'daki ikinci toplantıya çevrildi. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken; ilk toplantıda tarafların masaya sunduğu rakamlar ortaya çıktı. Tarafların teklifleri arasında yüzde 21'lik bir fark dikkat çekerken, asgari ücret için öne çıkan rakam belli oldu. İşte asgari ücrete ara zamla ilgili tüm detaylar...

Asgari ücrette son dakika! Bekarı, genci, yaşlısı... Herkes merakla asgari ücret zammını bekliyor! İşte son rakam

Son dakika: Doğrudan 7 milyonu ilgilendiren asgari ücrete ara zamla ilgili artık son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran'da yaparken, gözler 19 Haziran Pazartesi yapılacak olan ikinci toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta altını çizerek vurguladığı "Asgari ücret noktasında işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası kamuoyunda beklentiler artarken "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusunun yanıtı için kulislerde pek çok rakam konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDAKİ RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl yüzde 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücret için yapılan zam pazarlığında konuşulan ilk rakam ortaya çıktı.

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TÜRK-İŞ MASAYA 11 BİN 835 TL TEKLİFİ İLE GELDİ

Gazeteci Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında "İşçi tarafını temsil eden Türk-İş masaya 11.835 TL net asgari ücret teklifiyle geldi. Aslında bu Çalışma eski Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar açıklamasından yola çıkılarak yapılan bir teklif olarak geldi." ifadelerine yer verdi.

İŞVEREN KESİMİNİN ASGARİ ÜCRET TEKİFİ 10 BİN TL

Erdem; işçi kesiminin sunduğu teklif karşısında işvereni temsil eden TİSK'in ise ilk teklif olarak net asgari ücretin 10 bin TL olmasını istediğini belirtti.

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İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ ARASINDA YÜZDE 21'LİK FARK

"Bu taleplere baktığımızda işçi tarafının istediği zam oranı yüzde 39 civarında olurken, işverenin teklifi yüzde 18'e yakın çıkıyor. İki teklife bakınca işveren 6 aylık enflasyonu baz alırken, işçinin talebinde refah payını da görüyoruz" diyen Erdem:; işveren kesiminin 10 bin TL konusunda çok diretmediğinin altını çizerek, söz konusu rakamın esnetilebileceğini söyledi.

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"YÜZDE 30 ZAMLA ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 500 TL'Yİ BULABİLİR

Devlet desteği ile birlikte yüzde 30 civarında bir artış ile asgari ücretin 11.058 TL net olarak belirleneceğinin beklendiğini belirten Faruk Erdem, yazısının devamında "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir katkısı olacaktır. O noktada rakamın 11.500 TL'yi bulabileceği de ihtimaller arasında. Kısa sürede uzlaşı ile neticeleneceğini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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