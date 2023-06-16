SGK’ya borcu olanlar dikkat! Asgari ücret zammı her şeyi değiştirecek! Fark 23 bin liraya kadar çıkabilir…

SGK’ya borcu olanların asgari ücret zammından önce harekete geçmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na prim borçlanması yapacak olanlar dikkat! Askerlik, doğum, yurt dışı, asistanlık ya da avukatlık gibi borçlanmalarınız varsa eğer elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü 1 Temmuz itibari ile tüm bu kalemlere de asgari ücrete gelen tutar kadar artış yapılacak.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ara zam için pazarlıklar sürüyor. Prim borçlanmalarının ise 1 Temmuz tarihinden önce yapılması önemli. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret arttığı zaman hem borçlanmalar artıyor hem de prim miktarı artıyor. Doğum ya da askerlik borçlanması yapmak isteyen EYT’liler, diğer sigortalılar eğer Haziran ayında başvururlarsa Temmuz’a göre çok daha karlı olacaklar. Çünkü asgari ücrete yapılacak artış prim borçlanmalarında ödenecek ücreti de artıracak.”

İŞTE ASGARİ ÜCRETE ZAM İHTİMALLERİNE GÖRE ORTAYA ÇIKAN TABLO

Asgari ücret pazarlık masasındaki artış ihtimalleri yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40’lık artış ihtimalleri prim ödemelerinin yeni rakamlarını da belirleyecek. Erdem, prim ödemelerinin yeni rakamları ile ilgili ihtimalleri de tek tek hesapladı. İşte o ihtimaller:

Günlük borçlanma şu anda 106,75 TL

**Yüzde 20 zam olursa 128 TL

Yüzde 30 zam olursa 138,78 TL

Yüzde 40 zam olursa da 149,45 TL

Askerlik ve doğum borçlanmasında bir günlük en düşük prim borçlanması tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si, yurt dışı borçlanmasında ise yüzde 45 tutarında prim ödeniyor. Eğer SGK’ya bir prim borcunuz varsa ve bu prim borcunuzu da 1 Temmuz’a kadar ödemezseniz ve asgari ücrete yüzde 20’lik bir artış gelirse günlük prim ödeme tutarı 106,75 TL’den 128 TL’ye çıkacak ve toplamda ödeyeceğiniz tutarda 450 günlük bir borçlanmada 48 bin TL iken 57 bin 645 TL’ye yükselecek.

GSS PRİM ÖDEMESİ DE ZAMLANACAK

Temmuz ayından itibaren yapılacak borçlanmalar ya da diğer ödemeler yeni asgari ücrete göre belirlenecek. Örneğin Genel Sağlık Sigortası primi de yüzde 3’ü alınıyor. Yine Temmuz ayında bu oran da artmış olacak.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI YAPACAKLAR DİKKAT! 23 BİN LİRA…

180 günlük askerlik borcu olan bir kişiyi örnek alacak olursak eğer o kişi borçlanmasını bugün gerçekleştirir ve ödemesini yaparsa ödeyeceği tutar 19 bin 215 TL olacak. Asgari ücrete zam geldikten sonra yani Temmuz ayında bu borçlanmayı gerçekleştirirse ve yüzde 30’luk bir artış yaşanırsa ödenecek tutar 24 bin 979 TL’ye çıkacak.

Yine asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 18 aylık askerlikte ise 57 bin 646 TL olan borçlanma tutarı 1 Temmuz’dan sonra 74 bin 939 TL’ye yükselecek. Aradaki fark 17 bin 293 TL olacak.

Doğum borçlanması yapacak anneler için de artış asgari ücret artışı yüzde 30 olursa 1 çocuk için yapılan 2 yıllık borçlanma 76 bin 861 TL’den 99 bin 919 TL’ye yükselecek. Aradaki fark 23 bin TL olacak.

