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Asgari ücrette son toplantının tarihi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2020 13:52 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Asgari ücrette son toplantının tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklamasıTürk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
3 Bin verin artık işcilerin haklarini yemeyinnnnn
hiçbir şey çünkü beklediğimiz olmayacak
Hayırlısı olsun hakkımızda????
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