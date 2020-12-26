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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2020 13:04 | Son Güncelleme

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK tarafından yapılan ortak açıklamada, "Üç işçi konfederasyonu, 4 Aralık 2020 günü ortaklaştırdıkları 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır" denildi.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret konusundaki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, işçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebi olduğu belirtilerek, "İşçilere aileleriyle birlikte yeterli yaşam şartlarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması günümüz yeni Kovid-19 salgını döneminde daha da önem kazanmıştır. Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gereğini önemle belirtmektedir. Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu’nca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti Kasım 2020 ayı itibarıyla net 2 bin 792 TL'dir. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. 2020 Aralık ayında gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır" denildi.

'HÜKÜMET VE İŞVEREN, TEKLİFİ PAYLAŞMALI'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirleyici olan hükümetin tutumu olduğu vurgulanarak, "Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri insan onuruna yakışır bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Üç işçi konfederasyonu, 4 Aralık 2020 günü ortaklaştırdıkları 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
ülkede mutlu insan yok
ne yapacaksiniz 6 bin mi. guldurmeyin bizi
he yaparlar yaparlar
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