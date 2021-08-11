Aşı olmayan işçi işten çıkarılır mı? İş dünyasından aşı çağrısı...

Salgın tüm dünyayı etkisi altına aldığında evden çalışma yöntemini uygulamaya başlayan birçok şirket, aşılamanın yapılmasıyla birlikte sonbaharda ofise dönmeyi planlıyordu. Fakat delta varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışlar şirketleri, çalışanları ile ilgili 'zorlayıcı' kararlar almaya yöneltti. Birçok firma ofise aşı olanları alabileceğini açıklarken, aralarında Türkiye'den büyük şirketlerinde bulunduğu bazı firmalar, 'aşı olmayanları işten çıkaracaklarına' dair açıklama yapmaya başladı. Öte yandan Türkiye'de iş dünyasından, özellikle hizmet sektörünün söz sahiplerinden aşı çağrısı gelmeye devam ediyor. Çağrıyla birlikte hukukçular, aşı gerekçesiyle işten çıkarılmanın yeni bir tazminat hakkının doğabileceğine dikkat çekiyor.

"AŞINI OL, İNDİRİMİNİ AL"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasına “aşını ol, indirimi al” uygulama çağrısında bulunarak, “Büyük şirketleri, perakende satış yapan grupları, finans kurumlarını, halka dönük hizmet veren hava yolu, otel gibi işletmeleri ve katılmak isteyen her firmayı ‘aşı ödüllendirme’ sistemine iştirak etmeye davet ediyoruz” dedi. Avdagiç bu önerisini şöyle açtı: “Mevsimsel indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Yeni aşı yaptırmış olanlara daha yüksek indirim uygulanabilir. Daha önce aşı olmuş kişilere de ödül verilebilir. Bu hastalıktan gerçek anlamda kurtulmamız için, devletin ve sağlık personelinin gerçekleştirdiği aşılama kampanyasına hepimiz destek olmalıyız.”

TESK GENELGE YAYIMLADI

Ülke genelinde son günlerde hızla artan vaka sayıları ve delta varyantının baş göstermesi sebebiyle aşı olmanın hayati önem taşıdığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu ifadeleri kullandı;

“Geçtiğimiz aylarda aşı için bir farkındalık kampanyası başlatarak 2 milyonu aşkın esnafımız ile vatandaşlarımızın mutlaka aşı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmak adına milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtmış ve billboardlarda aşının önemine dair duyurular yapmıştık. Ancak şu an hızla artan vaka sayıları ve Delta varyantının ülke genelinde yayılması esnaf ve sanatkarlar camiasında yeni bir kapanma endişesi oluşturdu. Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız tam rahata kavuşacak derken yeni bir kapanmaya tahammül edemez. Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için TESK olarak iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilerde HES Kodu ile aşı sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir genelge hazırlayarak teşkilatımızın tüm birimlerine gönderdik.”

CNN ÜÇ ÇALIŞANINI İŞTEN KOVDU

ABD merkezli haber kuruluşu CNN, aşı olmadan ofise gelen üç çalışanını işten kovdu. Dev medya kuruluşu gerekçe olarak, şirket politikalarını ihlal ettiklerini öne sürdü.

CNN çalışanlarına kurum başkanı Jeff Zucker tarafından gönderilen mesajda, COVID-19 aşılarının yaptırılması konusunda şirketin sıfır tolerans politikası uyguladığı ve her çalışanın aşı olmak zorunda olduğu hatırlatıldı. Zucker, mesajında CNN çalışanlarının ofiste ya da sahada çalışan fark etmeksizin mutlaka aşı olmak zorunda olduklarını bildirdi.

Ardından ABD’nin havayolu şirketi United Airlines ise çalışanlarına aşı yapmayı zorunlu kıldı.

SARAN HOLDİNG 15 EYLÜL'E KADAR SÜRE VERDİ

Saran Holding tarafından çalışanlara gönderilen mektupta, 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla aşılanma koşullarını sağlamayan çalışanlarla yolların ayrılacağı duyuruldu.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını açıkladı.

"TAZMİNAT DAVALARI SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Milliyet'te yer alan habere göre İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 3’üncü doz aşısını olduğunu vurgulayarak, “ 'Aşı olmadığın için biz seni işe kabul etmiyoruz’ gibi bir durumda işverenin bunları göze almış olması gerekiyor. Ayrıca temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı için başka tazminat davalar da söz konusu olabilir. İşveren ‘Maddi sonuçlara katlanacağım’ diyerek işten çıkarabilir ama bu haklı fesih olmaz" diye konuştu.

AŞI GEREKÇESİ İLE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ NE YAPACAK?

Aşı olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen işçilerinde yasal hakları olduğunu belirten hukukçular, işe iade davası haricinde aynı zamanda iş kanunundan kaynaklı davalarda öncelikle arabuluculuk şartı getirildiğini belirtiyor. Anlaşma olmaması halinde ise dava devam ederek, sonuç mahkeme kararına bağlı kalacak.

AMAZON DÖNÜŞ SÜRESİNİ UZATTI

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un ülkedeki kurumsal çalışanlarıyla paylaştığı bilgiye göre, daha önce 7 Eylül olarak duyurulan ofise dönüş tarihi 3 Ocak 2022'ye ertelendi.

Şirket, Kovid-19 salgınıyla ilgili yerel koşulların yakından izlenmeye devam edildiğini bildirdi.

AŞI ZORUNLULUĞU GETİRDİLER

ABD'de Google'ın ana kuruluşu Alphabet, evden çalışma uygulamasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını açıklamıştı. Ayrıca Alphabet ve ABD'li bir diğer teknoloji şirketi Facebook çalışanları için aşı zorunluluğu getirmişti.

AŞI OLANA 1000 DOLARLIK ÖDÜL

CNN'deki habere göre, ABD’de 16 bin 500 çalışanı olan Vanguard şirketinin sözcüsü Charles Kurtz, yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için en etkili yol olduğunu belirterek tüm çalışanların aşılarını yaptırması gerektiğini ifade etti. Kurtz, şirket çalışanlarının, ekim ayına kadar aşılandıklarını kanıtladıkları takdirde 1000 dolarlık teşvik alacaklarını bildirdi.

Kaynaklar: AA-DHA-İHA

