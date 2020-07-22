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Asırlara damga vuran lezzet! Çeçil peynir geleneksel yöntemlerle üretiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kars, Ardahan, Ağrı ve  Iğdır yöresinde, yüzyıllardır kahvaltı sofralarını süsleyen çeçil peyniri, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinin 2 bin rakımlı meralarında doğal ortamda beslenen ineklerin sütünden çeçil peyniri üretimi için kazanlar yakıldı.

Yöre kadınları, ilk olarak ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirerek kaymağından ayırıyor. Bu işleminin ardından yağından arındırılan süt, mayalanarak bir saat dinlendiriliyor.
Yakılan tandır ve ocaklardaki kazanlara doldurulan süt burada yarım saat kaynatıldıktan sonra, kadınlar tarafından tel tel olana kadar zorlu yoğurma işleminden geçiriliyor.

KAHVALTI SOFRALARINI SÜSLÜYOR

Koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tuluklara basılarak kış için hazır hale getirilen peynir, bu meşakkatli yolculuğun ardından kahvaltı sofralarını süslüyor.

Peynir üreten kadınlardan Sayime Al, AA muhabirine, sezonun ilk çeçil peynirini üretmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Çeçilin büyük emeklerle üretildiğini ifade eden Al, şöyle konuştu:

"Akşamdan sütlerimizi hazır hale getiriyoruz ve sabah kalktığımızda kazanları yakıp sütü pişirmeye başlıyoruz. Çeçil peynirini kendimiz yaptığımız için sağlıklı olduğundan sofralarımızdan eksik olmuyor. Ayrıca çeçili kendimiz tuluklara basarak göğermiş hale getiriyoruz. Yöremizde yüzyıllardır çeçil peyniri üretiliyor. "

Kadınlardan Aysel Al da çeçil peynirini imece usulü yaptıklarını belirterek, "Yüzyıllardır süren çeçil peyniri geleneğini devam ettiriyoruz. Çeçil peyniri çok sağlıklı ve lezzetli, herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

KAYNAK:AA

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