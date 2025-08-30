FİNANS

Asker ve polis kıyafeti de üretiyordu! 20 yıllık sektör devi mahkemeye başvurdu, iflas ediyor...

Finansal zorluklar şirketlerin de dar boğaza girmesine neden oluyor. Dev markalara üreitm yapan Çözüm Grup Tekstil, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle mahkemeye başvurdu. Şirket için mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

2003 yılında İstanbul’da 4 bin metrekarelik tesis üzerinde üretime başlayan Çözüm Grup Tekstil, son dönemde yaşanan mali zorlukların üstesinden gelemedi. Aylık 160 bin adetlik kapasitesiyle LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo, ETAM ve More&More gibi birçok markaya üretim yapan dev şirket, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için de özel tasarım askeri ve polis kıyafetleri de üretiyordu.

MAHKEME KARARINI DUYURDU!

20 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe sağlam bir yeri olan Çözüm Grup Tekstil, mali zorlukların çaresi olarak mahkemeye gitti. Mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdiğini ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla 3 kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.

21 KASIM'DA DURUŞMA VAR

Şirketin tüm yönetim ve karar organlarının işlemleri, komiser onayına tabi tutulacak. Duruşmanın 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı, alacaklıların ise yedi gün içinde konkordato mühletine itiraz edebilecekleri belirtildi.
ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞTİ

Çözüm Grup Tekstil, dış giyimden spor giyime, iş kıyafetlerinden ev giyimine kadar kadın, erkek ve çocuklara yönelik ürünler üretiyordu. Şirketin üretim yelpazesinde mont, kaban, ceket, pantolon, gömlek, bluz, yelek ve deri ceket gibi birçok ürün bulunuyordu.

Askeri kıyafet üretiminde de faaliyet gösteren firma, jandarma ve polis teşkilatına yönelik özel mont, kamuflaj takımları, rüzgar yelekleri, su geçirmez softshell montlar ve panço gibi ürünler hazırlıyordu.
YÜZLERCE ÇALIŞANI VARDI

300’den fazla personeli bulunan Çözüm Grup Tekstil, üretim süreçlerinde kalite yönetim sistemlerini uyguluyordu. Tesislerinde çevre dostu politikaları benimseyen şirket, uluslararası denetim kuruluşlarından SEDEX, OCS ve RCS sertifikaları almıştı.
Kaynak: Sözcü

