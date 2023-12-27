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ASKERLİK BORÇLANMASI 2024 AÇIKLANDI! Asgari ücret ile askerlik borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika açıklaması

27.12.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Askerlik borçlanması 2024 asgari ücret zammı ile belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamının açıklandı. Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Peki, Asgari ücret ile askerlik borçlanması ne kadar oldu? 2024 askerlik borçlanması kaç TL? İşte yeni rakam...

ASKERLİK BORÇLANMASI 2024 AÇIKLANDI! Asgari ücret ile askerlik borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika açıklaması

Askerlik borçlanması 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. Askerlik borçlanması ile vatani görevini yerine getiren kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. 16.30'da gerçekleştirilen toplantı sonrası yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. İşte 2024 askerlik borçlanması ile ilgili detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

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ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir. Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

  • İşsizlik ödeneği,
  • Stajyer maaşı
  • Kıdem tazminatı,
  • Askerlik ve doğum borçlanması,
  • 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)
  • Engelli aylığı
  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
  • İsteğe Bağlı Sigorta primleri
  • SGK taban ve tavan primleri

    Keşfet


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