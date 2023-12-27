ASKERLİK BORÇLANMASI 2024 AÇIKLANDI! Asgari ücret ile askerlik borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika açıklaması

Askerlik borçlanması 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. Askerlik borçlanması ile vatani görevini yerine getiren kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. 16.30'da gerçekleştirilen toplantı sonrası yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. İşte 2024 askerlik borçlanması ile ilgili detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir. Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

İşsizlik ödeneği,

Stajyer maaşı

Kıdem tazminatı,

Askerlik ve doğum borçlanması,

65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)

Engelli aylığı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe Bağlı Sigorta primleri

SGK taban ve tavan primleri







