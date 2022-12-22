Askerlik borçlanması ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ile askerlik borçlanması yüzde kaç zamlanacak?

Askerlik borçlanması asgari ücretin genel düzeyinin artmasıyla birlikte yükselecek kalemler arasında bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili açıklama yapacak. Asgari ücret zammı ile beraber birçok kalemde değişiklik olacak. Bunlar dan biri de askerlik borçlanması. İşte 2023 askerlik borçlanması ile ilgili merak edilenler...

2023 ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Askerlik borçlanması, asgari ücret ile netleşecek.

Edinilen son bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.00 civarında bir basın toplantısı yapmak için hazırlık olduğu belirtildi.

Askerlik borçlanması asgari ücret zammı kadar artacak.

Şu an için mevcut durumda en düşük prim 69 TL, en yüksek prim ise 517 TL.

ASGARİ ÜCRET İLE ASKERLİK BORÇLANMASI YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Emekli olmayı düşünen fakat prim gün sayısı az olan vatandaşlara tanınan askerlik borçlanması asgari ücretin belli olmasının ardından belli olacak.

