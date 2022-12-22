FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Askerlik borçlanması ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ile askerlik borçlanması yüzde kaç zamlanacak?

Askerlik borçlanması ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ile askerlik borçlanması yüzde kaç zamlanacak?

22.12.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik borçlanmasının ne kadar olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanması beklenen asgari ücret zammı ile belli olacak. Asgari ücret 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı olarak etkileyecek. Birçok kişi internette "Askerlik borçlanması ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ile askerlik borçlanması yüzde kaç zamlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Askerlik borçlanması ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ile askerlik borçlanması yüzde kaç zamlanacak?

Askerlik borçlanması asgari ücretin genel düzeyinin artmasıyla birlikte yükselecek kalemler arasında bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili açıklama yapacak. Asgari ücret zammı ile beraber birçok kalemde değişiklik olacak. Bunlar dan biri de askerlik borçlanması. İşte 2023 askerlik borçlanması ile ilgili merak edilenler...

2023 ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Askerlik borçlanması, asgari ücret ile netleşecek.

Edinilen son bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.00 civarında bir basın toplantısı yapmak için hazırlık olduğu belirtildi.

Askerlik borçlanması asgari ücret zammı kadar artacak.
Şu an için mevcut durumda en düşük prim 69 TL, en yüksek prim ise 517 TL.

ASGARİ ÜCRET İLE ASKERLİK BORÇLANMASI YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Emekli olmayı düşünen fakat prim gün sayısı az olan vatandaşlara tanınan askerlik borçlanması asgari ücretin belli olmasının ardından belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açıklamaya çok az kaldı, asgari ücrete ne kadar olacak?Açıklamaya çok az kaldı, asgari ücrete ne kadar olacak?
Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...
Detayları canlı yayında anlattı! 'Asgari ücret...'Detayları canlı yayında anlattı! 'Asgari ücret...'
Anahtar Kelimeler:
askerlik borçlanması askerlik borçlanması hesaplama askerlik borçlanması ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Cumhur İttifakı'ndan yeni açıklama

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Cumhur İttifakı'ndan yeni açıklama

Asgari ücret artmadan her şeye zam geldi! Ürünlere yılbaşı zammı geldi, son fiyatlara inanamayacaksınız…

Asgari ücret artmadan her şeye zam geldi! Ürünlere yılbaşı zammı geldi, son fiyatlara inanamayacaksınız…

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Depoları doldurun

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Depoları doldurun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.