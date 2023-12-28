ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI 2024: Asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? İşte son durum...

Askerlik ve doğum borçlanması 2024 asgari ücret zammı ile belli oldu. Askerlik ve doğum borçlanması tutarı ile ilgili bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkililerini Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamı Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Bakan ışıkhan açıklamasında “Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. İşte 2024 askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili detaylar...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Bilindiği üzere asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, kadınların çocuk doğumu sebebiyle güvenlik primlerini ödeyememeleri halinde anne olma süresini borçlanarak emeklilik haklarını korumalarını sağlayan bir haktır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir. Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan 2024 asgari ücret zammı hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrete önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre de kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak 3 buçuk kat artış sağlamış bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir.”

Bakan Işıkhan, bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücretin, çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil ettiğini hatırlatarak, “Komisyonun nihai hedefi tüm tarafların görüşlerini, taleplerini ve mevcut sosyo-ekonomik koşulları gözeterek bu sınırı belirlemektir. Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz ise işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında bir hakem rolü üstlenmektir. Öncelikle, bu süreci olumlu ve makul yaklaşımlarıyla ortak bir mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş Başkanı Sayın Ergün Atalay’a ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol’a ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum”

Bakan Işıkhan işveren tarafı ve işçi tarafının; çalışanların, işverenlerin ve ülkenin mevcut şartlarını göz önünde bulundurarak en uygun noktada fikir birliğine vardıklarını ifade etti:

“Burada bir asgari ücret alt sınırı belirmenin yanı sıra, sorunların çözümü noktasında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımın sergilenmesini de çalışma hayatımızın geleceği açısından çok önemli bulduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Elbette en büyük teşekkürü, güçlü iradeleri ve ortaya koydukları vizyonla hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ve işçiyi de işvereni de istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a etmek istiyorum. İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde ve komisyon toplantıları neticesinde belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum.”

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı’nın emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurgulayıp şu açıklamayı yaptı:

“Milletimizin müreffeh yarınları için sosyal devlet sorumluluğumuzu tüm imkanlarımızı kullanarak yerine getirmeye devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam vizyonumuzla geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşası için katma değer üretmeye de devam edeceğiz.”

Bugüne kadar olduğu gibi çalışma hayatının ihtiyaçlarını, tüm paydaşlarla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceklerini kaydeden Işıkhan, “Bu anlayışla kalkınma hamlemizin en büyük itici gücü olan sosyal barışı ve çalışma barışını korumaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu da bir kez daha buradan ifade ediyorum. Yeni asgari ücretin çalışan, üreten ve büyüyen ülkemiz için ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.





