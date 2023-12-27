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ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI 2024 ne kadar oldu? Askerlik ve Doğum borçlanması primi en düşük, en yüksek kaç lira?

26.12.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Askerlik ve doğum borçlanması 2024 asgari ücret zammı ile belli oldu. Asgari Ücret tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta, 2. toplantısını ise 18 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Bugün saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşen toplantı sonrası yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. Peki, 2024 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? Askerlik ve doğum borçlanması primi en düşük ve en yüksek kaç lira?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI 2024 ne kadar oldu? Askerlik ve Doğum borçlanması primi en düşük, en yüksek kaç lira?

Askerlik ve doğum borçlanması 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yeni yılda artış gösterdi. Gelecek zam ile işsizlik maaşı da dahil olmak üzere 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği de yükseldi. Yeni yılda uygulanacak askerlik ve doğum borçlanması tutarı şimdiden merak konusu oldu. İşte, askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili detaylar...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması tutarları 2024 asgari ücret açıklamasının yapılması ile belli oldu.

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Bu tutarlar yılbaşından sonra asgari ücretle birlikte artış gösterecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

Yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

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DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, kadınların çocuk doğumu sebebiyle güvenlik primlerini ödeyememeleri halinde anne olma süresini borçlanarak emeklilik haklarını korumalarını sağlayan bir haktır.

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ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir. Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

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