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ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? Şubat 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sorgulama ekranı

24.01.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler heyecanla resmi açıklamayı bekliyorlar. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 askerlik yerleri açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? Şubat 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Askerlik yerleri e- Devlet üzerinden açıklanıyor. MSB tarafından geçtiğimiz hafta yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı. Şimdi gözler Şubat 2023 askerlik yerlerine çevrildi. İşte detaylar

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerlik yerleri için 25 Ocak tarihine işaret edildi. Yapılan açıklamada, “Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.” denildi. İşte yapılan açıklamalar:
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
askerlik-yerleri-açıklandı

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) sevk tarihi 2 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 2 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 6 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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