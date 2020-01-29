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ASPİLSAN, HAVELSAN'ın "Bulut Bilişim Sistemi"ne geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay: - "Dünyada 2-3 milyon, Türkiye'de de 25-30 bin siber güvenlik uzmanı açığı var. Hiçbir kurum kendi güvenliğini yüzde 100 güvence altına alacak uzman bulamıyor. Bu nedenle var olan uzmanlığı ortak kullanıyor. Bulut sistemi bunu da sağlıyor" - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade: - "ASPİLSAN lityum pil üretimine geçecek. Mart ayında fabrikanın temeli atılacak. Pillerin hücresini bile biz üreteceğiz. Bu büyük bir başarı. Biz bunu başaracağız. Biz niye milli aracın (Türkiye'nin otomobili) bataryasını üretmeyelim"

KAYSERİ (AA) - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, dünyada 2-3 milyon, Türkiye'de de 25-30 bin siber güvenlik uzmanı açığı bulunduğunu belirterek, "Hiçbir kurum kendi güvenliğini yüzde 100 güvence altına alacak uzman bulamıyor. Bu nedenle var olan uzmanlığı ortak kullanıyor. Bulut sistemi bunu da sağlıyor." dedi.

ASPİLSAN Enerji AŞ'nin HAVELSAN Bulut Bilişim Sistemi'ne geçişi dolayısıyla tören düzenlendi.

Atalay, ASPİLSAN'ın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında düzenlenen törende, firmayı bu sisteme dahil etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Atalay, tüm işletmelerin bu dönüşüme kendilerini hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Atalay, dijital dönüşümün üç boyutu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bugün altyapı boyutunu konuşuyoruz. İşin maddi faydasını yadsımak mümkün değil. Bu altyapıyı parasını verip kendiniz kurdunuz diyelim, işletmek için uzmanlık alanınız dışında olan bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanları istihdam etmeniz gerekiyor. Siber güvenlik şebeke güvenliği uzmanları gerekiyor. Bunlarla uğraşmak yerine alan uzmanlığı olan firmalardan faydalanıyorsunuz ve siz kendi alanınıza yöneliyorsunuz. Nasıl elektrik ihtiyacınız için santral kurmuyorsanız, nasıl ki haberleşmek için telefon santrali kurmuyorsanız bilgi ve iletişim teknolojileri ihtiyacınız için de herkesin kendi veri merkezini kurması gerekmiyor. Şu an kamuda ve özel sektörde yapılan en büyük yanlış bu. Bu altyapıların 3-5 yılda yenilenmesi gerekiyor. En önemlisi de siber güvenlik uzmanı açığı. Dünyada 2-3 milyon, Türkiye'de de 25-30 bin siber güvenlik uzmanı açığı var. Hiçbir kurum kendi güvenliğini yüzde 100 güvence altına alacak uzman bulamıyor. Bu nedenle var olan uzmanlığı ortak kullanıyor. Bulut sistemi bunu da sağlıyor."

ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının teşvikiyle HAVELSAN'ın siber güvenlik şemsiyesinin altına girdiklerini söyledi.

ASPİLSAN'ın Kayseri, Ankara ve İstanbul'da faaliyet yürüttüğünü belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerimiz Kayseri'deki merkezde bulunan bilişim dükkanlarından yararlanamıyordu. Birçok idari yük getiren işlemler yapılıyordu. Ortak veri tabanı yokluğu işlerin sorun olmasına neden oluyordu. Ayrıca data transferlerinde de sorun yaşıyorduk. HAVELSAN Bulut Bilişim Sistemi'ne geçmeye karar verdik. Sisteme geçişle beraber artık mekandan bağımsız olarak dilediğimiz yerden dosya ve yazılım uygulamalarına erişim imkanına kavuştuk."

- ASPİLSAN lityum pil üretimine geçecek

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Şenol ise teknolojiyi takip etmenin maliyetinin yüksek olduğunu, buna bir de güvenlik boyutunun eklendiğini dile getirdi.

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yapılan ve firmaların siber güvenlik risk durumunu ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Şenol, "HAVELSAN'ın Bulut Bilişim Sistemi siber güvenliğin en üst seviyesinde hizmet sağlayacak. Sistemin en önemli özelliği, azami yerli ve milli olanaklarla, son teknoloji, düşük maliyet, kesintisiz erişim, esnek ve güvenli olmasıdır." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade de vakıfla ilgili bilgiler verdi.

Piyade, vakfın diğer askeri vakıflardan farklı olarak savunma sanayi alanında faaliyet gösteren, 20 bin çalışanı, 100 bin bağışçısı, 61 şirketi bulunan ve ekonomiye ciddi katkılar sunan bir vakıf olduğunu anlattı.

ASPİLSAN'ın lityum pil üretimine geçeceğini dile getiren Piyade, "Mart ayında fabrikanın temeli atılacak. Pillerin hücresini bile biz üreteceğiz. Bu büyük bir başarı. Biz bunu başaracağız. Biz niye milli aracın (Türkiye'nin otomobili) bataryasını üretmeyelim. Bu fabrikayı kurarken niye ayrı bir bölümde bunu da yapmayalım. Ben inanıyorum ki siz bunu da yaparsınız." diye konuştu.

Törenin ardından, ASPİLSAN'ın yeni deposunun açılışı da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ASPİLSAN, HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı,

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