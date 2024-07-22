Aşureyi de enflasyon vurdu: Bir kasenin maliyeti ortaya çıktı! ‘Hz. Nuh zamanında yoklukta yeniliyordu’ dedi, sosyal medyayı salladı

Muharrem ayıyla birlikte aşure telaşı başladı ancak bolluk ve bereketin simgesi aşure de enflasyondan nasibini aldı. Gıda fiyatlarındaki önlenemeyen artış aşurenin maliyetini katladı. Geçen yıl 242 liraya mal edilen bir tencere aşurenin maliyeti bu yıl 330 liraya kadar çıktı. Porsiyon başı maliyet ise 27.5 lira oldu. Geçen yıl 20 liraya mal olan bir kase aşuredeki fiyat artışı yaklaşık yüzde 36’yı aştı.

AŞURENİN KASESİ 27.5 LİRAYA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, 12 kişilik klasik bir aşure için 300 gram buğday, 165 gram nohut, 270 gram kuru fasulye, 20 gram pirinç, 400 gram toz şeker, 120 gram kuru incir, 120 gram kuru üzüm, 120 gram kuru kayısı, 80 gram fındık içi, 10 gram karanfil ve 300 mililitre süt gerekiyor. Bu malzemelerden bazıları tarifteki gramajlarla alınabilirken, bazıları ise paket yani kilogram olarak alınabiliyor. Hal böyle olunca bugün yaygın bir zincir marketten aşure malzemeleri için alışverişe çıkan bir vatandaşın cebinden çıkan para 550 lirayı bulabiliyor.

ARTIŞ ORANI YÜZDE 37’YI AŞTI

Gramajlarına göre maliyet hesabı yapıldığında ise 12 kişilik aşure tenceresi 330.53 TL’ye kaynıyor. Böylelikle bir kase aşurenin maliyeti de 27.5 liraya denk geliyor. Bolluk, bereket ve birlikteliğin sembolü aşure gününde vatandaş yaptığı aşurenin ya malzemelerini eksiltiyor ya da daha az porsiyon pişiriyor. Öyle ki 12 kaselik aşure geçen yıl yaklaşık 242.65 liraya, bir kase aşure ise 20.2 liraya mal oluyordu. Böylece 1 yılda aşurenin maliyetindeki artış yaklaşık yüzde 36.4 oldu.

Not: Yaygın bir zincir marketteki fiyatlara göre, 12 kişilik malzeme ile hesaplanmıştır.

SOSYAL MEDYADA DA FİYATLAR YÜKSEK BULUNDU

Aşure malzemesi fiyatlarındaki artış sosyal medyada da gündem oldu. Hem güldüren hem de düşündüren o yorumlardan biri ise, ‘Hz. Nuh zamanında yoklukta yedikleri aşureyi, ‘malzeme parası çok’ diye bu sene yiyemememiz rezaleti’ oldu.

Bir kullanıcı da, ‘Geçen sene 750 TL’ye mal oldu bir tencere, büyük de değil. Bu sene göze alamadım’ dedi.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, ‘Önceden tüm mahalleye dağıtırdık, şimdi apartmana zor dağıttık” ifadelerini kullandı.