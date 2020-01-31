FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir izlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığını vurgulayan örgüt, Çin ile ticari aktiviteleri ve bu ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için de hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

Çinli yetkililer de koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamada olduklarını belirterek, ülkeleri seyahat ve ticaret konusundaki ''aşırı tepkiye karşı" uyardı.

Son durumda ise Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 213'e, virüsten etkilenen kişi sayısı da 9 bin 692'ye çıktı.

Analistler, DSÖ'nün açıklamaları ve Çin'de bugün açıklanan imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin piyasalara moral verdiğini, buna karşın birçok ülkenin seyahat ve ticaret konusunda Çin'e sınırlama getirmesinin etkilerinin gelecek dönem büyüme verileri üzerinde olumsuz etki yapacağını vurguladı.

Çin'deki tatil dönüşünde ülke merkez bankasının faiz oranlarında indirim yapması ve likidite oranlarını gevşetmesine yönelik beklentilerin de arttığını aktaran analistler, salgına dair haber akışının piyasalara yön veren temel konu olmayı sürdüreceğini söyledi.

Gelişmeler yaşanırken Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,99 artarak günü 23.205,18 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,14 artışla 109,1 seviyelerinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 azalışla 26.386,70 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 düşüşle 2.119,01 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,27 kayıpla 40.803,46 puanda seyrediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Çin Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyorÇin Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

Yıldız Holding'de üst düzey görev değişimi

Yıldız Holding'de üst düzey görev değişimi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK - Turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 artışla 34.5 milyar dolar

TÜİK - Turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 artışla 34.5 milyar dolar

Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık

Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık

İstanbul Havalimanında Kastamonu Mermeri tercih edildi

İstanbul Havalimanında Kastamonu Mermeri tercih edildi

Bordo-mavi elektrik santrali

Bordo-mavi elektrik santrali

Garanti BBVA’dan ekonomiye 322 milyar lira katkı

Garanti BBVA’dan ekonomiye 322 milyar lira katkı

Bakan Albayrak'tan tahvil faizi değerlendirmesi

Bakan Albayrak açıkladı! 2016'dan bu yana ilk oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.