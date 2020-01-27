Asya borsaları "koronavirüs" endişeleriyle geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya tarafında birçok ülke borsasının Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla işleme kapalı olduğu görülürken, koronavirüs kaynaklı gelişmelerle Japonya ve Hindistan pay piyasaları geriledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin Yeni Yıl tatilinin kutlandığı Asya bölgesinde turizmden perakendeye kadar birçok sektörün olumsuz etkilendiği, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin de giderek arttığı görülüyor.

Son durumda koronavirüs nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükselirken, salgının ardından ülkede 30 Ocak'ta sona erecek tatil de 2 Şubat'a uzatıldı.

Uzayan Çin Yeni Yıl tatilinin ülkenin ilk çeyrek büyüme rakamlarına negatif yansıyacağına dair endişeler de dillendirilmeye başladı. Virüsün Japonya, Hong Kong, Tayland, Güney Kore, Kanada ve ABD'de de görülmesi "gizemli hastalığın" global bir sorun haline geleceğine dair tedirginlikleri artırırken, Çinli yetkililerin salgını önlemede yetersiz kaldığı belirtiliyor.