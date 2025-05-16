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Atama kriterleri ve yaş sınırı değişti! Memur olmak isteyenler bu haberi bekliyordu! Yeni dönem resmen başladı

Memur alımında yaş kriteri yeni düzenleme ile değişiyor. Artık KPSS dışında, sınavla personel alan kurumlar da 35 yaş kriterini de arayacak. Yeni düzenleme ayrıca YÖK, YÖKAK, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurulları da kapsayan değişiklikler içeriyor. İşte detaylar…

Atama kriterleri ve yaş sınırı değişti! Memur olmak isteyenler bu haberi bekliyordu! Yeni dönem resmen başladı

Memur olmak isteyenlerin yakından takip ettiği bir kriter daha değişti. KPSS ile aldıkları puanla atanamayan memur adaylarına her geçen gün yeni bir kriter geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin iptal kararının ardından hazırlanan yeni düzenleme ile kamu personel sisteminde önemli değişiklikler içeren torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEMURLUKTA 35 YAŞ SINIRI GENİŞLETİLDİ

Yeni yasayla birlikte memur alımında uygulanan 35 yaş sınırı genişletilerek sadece KPSS değil, özel sınavla alım yapan tüm kurumlarda geçerli kriter olacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANINI AYM SEÇECEK

Torba yasa kapsamında, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanı da artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyelerince seçilecek.

BAKANLIKLARA "MÜŞAVİR" ATAMA YETKİSİ

Yasada dikkat çeken bir diğer yenilik, bakan müşavirliği oldu. Buna göre bakanlar, özel önem taşıyan konularda kendilerine doğrudan bağlı çalışacak müşavirler atayabilecek. Bu müşavirler yalnızca bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak ve gerekli görülürse süresi dolmadan da görevden alınabilecekler.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI KADROSU

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bazı kurumların merkez teşkilatlarına uzman ve uzman yardımcısı ataması yapılabilecek. Bu kurumlar arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları da yer alıyor.

ÜST KURULLARA SİYASİ TARAFSIZLIK ŞARTI

Yasayla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak kişiler için de üyelerin, siyasi partilerin yönetim veya denetim organlarında görev yapmamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olması şartı getirildi.

Ayrıca 112'yi gereksiz arayanlara 1500 TL, asılsız ihbarlara 15 bin TL'ye kadar il valiliklerinde para cezası kesilebilecek.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama Memur KPSS kanun yaş
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