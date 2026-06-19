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Atıl orman arazisi tahsis edildi! Her bir köylünün 30'ar ağacı var

Atıl orman arazisini tahsis ettiren muhtar, köyde yaşayan ailelere, zeytin ağacı ekme şartıyla paylaştırdı. İki yıl önce ekilen ağaçlar, sembolik de olsa ilk meyvelerini verdi. Her birinin 30 ağacı bulunan köylüler, birkaç yıl sonra bir tonu aşkın zeytin hasadı yapacak.

Atıl orman arazisi tahsis edildi! Her bir köylünün 30'ar ağacı var
Devrim Karadağ

Balıkesir'in Gönen İlçesine bağlı Muratlar Köyü Muhtarı Varol Türkoğlu, köy girişinde bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait 57 bin metrekare atıl araziyi değerlendirmek istedi.

İlçe Orman Müdürlüğüne başvuran Türkoğlu, arazinin köylüler tarafından ağaç dikilerek değerlendirilmesi için tahsisini talep etti. Orman Müdürlüğü de bu talebi kabul ederek, araziyi 49 yıllığına bedelsiz olarak muhtarlığa devretti.

ZEYTİN, CEVİZİ YENDİ

Sabah Gazetesi'nden Nejdet Çokan'ın haberine göre; muhtarın, köylüler arasında yaptığı ceviz mi yoksa zeytin mi oylamasını da zeytin kazandı. Ardından araziyi parselleyerek, su hattı da çekip, ikameti köyde olan 63 aileye tahsis etti. Aileler de ücret ödemeden sahip oldukları yaklaşık birer dönümlük arazilerine 30'ar zeytin ağacı dikti.

İkinci yılda birkaç kilo da olsa ilk hasadını yapan köylüler, ağaçlar büyüdüğünde yılda bir tonu aşkın zeytin toplayacak. Zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını buradan karşılayacak olan köylüler, fazlasını da satarak, cüzi miktar da olsa aile ekonomisine katkı sağlayacak.

YEŞİLİ VE AĞAÇLARI ÇOK SEVİYORUM

Muhtar Varol Türkoğlu, "Yeşili ve ağaçları çok seviyorum. Orman Genel Müdürlüğü, 20 yıl kadar önce köyün üst tarafındaki binlerce dönümlük makilik alana çam ekti. O çamlar büyüdü. Muhteşem bir orman oldu. Köyün girişindeki bu kullanılmayan arazi de hem köylülerimiz ihtiyaçlarını karşılaşın, hem de yüzlerce yıl yaşayacak zeytin ağaçlarıyla kaplansın istedik.

Atıl orman arazisi tahsis edildi! Her bir köylünün 30 ar ağacı var 1

HERKES MUTLU

İlçe Orman Müdürlüğü projeyi anlatınca araziyi hemen tahsis etti. DSİ de arazilerimizi sulayabilmemiz için birkaç yıl önce köyün üst kısmına gölet yapmıştı. Zeytinlere oradan da su hattı çektik. Ayrıca köyün girişine, yolun iki tarafına kestane ağaçları ektik. Birkaç yıl sonra onlar da büyüyecek ve gelenler, köye yeşillikler arasından girecek. Tüm köy çok mutlu" dedi.

Atıl orman arazisi tahsis edildi! Her bir köylünün 30 ar ağacı var 2

KÖYLÜLER NE DEDİ

Erbil Özcan: "Köyde yaşadığımız için organik beslenmeye çalışıyorum. Zeytinimizi de artık, kendi ağaçlarımızdan toplayıp, en organik halde yiyeceğiz."

Burhan Yücebaş: "Emekli olduktan sonra köyüme dönmüştüm. Bu proje benim için iyi bir hobi oldu. Zaten, bölgemizdeki üreticilerden zeytin alıp, ailem ve arkadaşlarım için zeytin kuruyorum. Artık kendi ürettiğim zeytini kuracağım."

Atıl orman arazisi tahsis edildi! Her bir köylünün 30 ar ağacı var 3

İbrahim Türkoğlu: "Koyun yetiştiriciliği yapıyorum. Sütümüz ve peynirimiz doğal. Artık zeytinimiz de doğal olacak."

Temel Akgöz: "Köylü, üretimde çeşitliliğe yönelmeli. Daha önce birkaç evin bahçesindeki birkaç ağaç hariç, köyde zeytin yoktu. Artık yaygınlaşacak."

Atıl orman arazisi tahsis edildi! Her bir köylünün 30 ar ağacı var 4

Dinçer Çakır: "40 yıla yakın çiftçilik yaptım. Yeterince birikim yaptım. İki yıl önce de kendimi çiftçilikten emekli ettim. Artık sadece zeytinlerimle ilgileneceğim."

Serdar Çetin: "Zeytin ve zeytinyağının en iyisini alıyordum. Artık kendim üreteceğim."

Recep Yıldız: "Kalp-damar sağlığı için en gerekli gıda zeytin ve zeytinyağıdır. Kendi zeytinimi ve zeytinyağımı üreteceğim için mutluyum."

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