Araç kiralayacaklar dikkat! Kurallar değişiyor, tarih belli oldu

Araç kiralama sektörünü ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük ve 180 bin kilometreyi aşan araçların kiralanması yasaklandı. Elektrikli araçlarda ise kilometre sınırı 300 bin olarak belirlendi.

Düzenlemeyle birlikte düzenli bakımları zamanında yaptırılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan araçların da kiraya verilmesinin önüne geçilecek. Vatandaşların daha güvenilir işletmelerden hizmet alabilmesi amacıyla araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu da getirildi.

SEKTÖRDE ARAÇLAR YENİLENECEK

Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Kızmaz, düzenlemenin özellikle kurumsal çalışan firmalar açısından araçların yenilenmesini sağlayacağını belirterek, “Bu işi kurumsal olan yapan rent a car firmaları araçlarını yenilemiş olacak” dedi.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre, düzenlemeyle birlikte sektörde “merdiven altı” olarak nitelendirilen işletmelerin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Kızmaz, yetki belgesi uygulamasının bu açıdan önemli olduğunu belirterek, “En azından merdiven altı tabiri dediğimiz rentekarlardan da kurtulmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise özellikle yüksek kilometreli araçlarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Bir vatandaş, “Özellikle de kilometresi yüksek olan araçlarda çok büyük hasar kayıtları çıkıyor” derken, başka bir vatandaş da araçların yolda arızalanmasına ilişkin endişesini, “Her an bir yerde bozulacak, kalacak diye bir tedirginlik vardı” sözleriyle dile getirdi.

DEPOZİTO İADESİNDE YENİ KURAL

Araç kiralamada sık karşılaşılan sorunlardan biri olan depozito iadesine ilişkin de yeni kurallar getirildi. Buna göre depozito tutarı, 7 güne kadar olan kısa süreli kiralamalarda 3 günlük, 29 güne kadar olan kiralamalarda ise 7 günlük kira bedelini aşamayacak.

Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Kızmaz, geçmişte yaşanan provizyon sorunlarına ilişkin, “Bu provizyonları alıyorlardı. Ücreti iade etmiyorlardı. Ama şimdi resmiyete kavuşunca artık alınan provizyon ücretlerinin süresi içerisinde iadesi çıkmış oldu” açıklamasında bulundu.

Yeni düzenlemeyle müşterilerden normal kullanım kaynaklı yıpranmalar için de ücret talep edilemeyecek.

Düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.