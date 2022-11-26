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ATM kullananlar dikkat! Siz de mağdur olabilirsiniz: Yoğun şikayetler alıyoruz

26.11.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de milyonlarca kişi eskiyen ve arızalı bankamatikler nedeniyle paralarını kaptırıp mağdur oluyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, ATM'lerin yol açtığı sorunlar nedeniyle belirli sürelerle alıkonulan meblağın milyonları bulduğunu ileri sürerek, ayıplı hizmeti telafi etmenin bankaların görevi olduğuna işaret etti.

ATM kullananlar dikkat! Siz de mağdur olabilirsiniz: Yoğun şikayetler alıyoruz

Türkiye'de son günlerde eski veya arızalı ATM'lerin para yuttuğuna dair şikayetler arttı. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, belirli sürelerle alıkonulan meblağın milyonları bulduğunu ileri sürdü. "Banka müşterilerinin, tüketicilerin ciddi mağduriyetleri var" diyen Koçal, ayıplı hizmeti telafi etmenin bankaların görevi olduğuna işaret etti.

"YOĞUN ŞİKAYETLER ALIYORUZ"

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal yaptığı açıklamada, Türkiye'de faaliyette olan bankaların ATM'lerini kullanarak para yatırmak isteyen vatandaşların eskiyen ya da arızalı cihazlar nedeniyle paralarının alıkonulduğunu bildirdi.

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Türkiye'de 50 civarında bankanın faaliyet yürüttüğü ve milyonlarca bankamatik kullanıcısı olduğu dikkate alındığında ATM'lerin yol açtığı sorunlar nedeniyle belirli sürelerle alıkonulan meblağın milyonları bulduğunu ileri süren Koçal, "Arızalı ATM'lerin vatandaşların paralarını alıkoyduğu, hesaplarına geçmediği ve alıkonulan paraların iadesinin de haftalar sürdüğü konusunda yoğun şikayetler alıyoruz." dedi.

"BANKANIN GÖREVİ"

Koçal, bu durumu "bankaların ayıplı hizmeti" olarak nitelendirerek, eskiyen ATM cihazlarının yenilenmesinin, arızalarının giderilmesinin, ayıplı hizmeti telafi etmenin bankaların görevi olduğuna işaret etti.

"CİDDİ MAĞDURİYETLERİ VAR"

Bankamatik arızaları nedeniyle alıkonulan paraların iadelerinin de ayrı bir sorun olduğunu belirten Koçal, şunları kaydetti:

"Bu konuda da tüketici hakem heyetleri ve mahkemelerine, internetteki şikayet sitelerine ayrıca başvurular yapıldığını biliyoruz. Banka müşterilerinin, tüketicilerin ciddi mağduriyetleri var. Birincisi, tüketici hiçbir hatası yokken parasını kaptırıyor. Cihazın alıkoyduğu para hesabına geçmiyor. Acil ödemelerini yapamıyor. Yapılacak ödemeler kredi kartı, ek hesap, fatura ödemeleri ise bunların ödemesi yapılamadığı için gecikme cezalarıyla tüketici yüz yüze geliyor. Bankamatiklerin alıkoyduğu paralar tüketiciye en kısa sürede iade edilmelidir. Ayrıca bankalar, ATM'lerin alıkoyduğu paraların geciken iade sürelerine göre vatandaşa gecikme bedeli ödemekle, tüketicilerin maddi ve manevi zararlarını karşılamakla, ayıplı hizmeti telafi etmekle yükümlüdür. Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetlerinin bu yöndeki kararları emsal alınmalıdır. Tüketicilerin lehine bu yönde yargı kararları mevcuttur. Bankacılıkla ilgili üst kuruluşların da müşterilerin bu tür mağduriyetlerinin giderilmesi, alıkonulan paraların iade süreleri, alıkonulan paraların iadesinde gecikme halinde bankalara nasıl yaptırım uygulanacağı konusunda hükümler ortaya koyması gerekmektedir."

Koçak, bankalara, ATM'leri teknolojik gelişmelere uygun olanlarıyla sık sık değiştirmesi ve arızaların ivedilikle giderilmesi için hızlı mobil ekipler oluşturması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA


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