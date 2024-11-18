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ATM'ler para yetiştiremiyor! Günde 3 kere dolduruyorlar... Artık o para birimleri hiç yok!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 11:57
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Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle nakit ihtiyacı büyüdü. Bankalar ATM'leri bir günde 3 kere doldurmaya başlamışken artık 100 liranın altındaki banknotları ATM'de görme ihtimali de iyice düştü. 200 liralık banknotların ATM'lerdeki değeri yüzde 403 oranında arttı.

ATM'ler para yetiştiremiyor! Günde 3 kere dolduruyorlar... Artık o para birimleri hiç yok!

Tedavülde olanlar banknotların değeri son 15 yılda büyük bir değişim gösterdi. 200 lira üzerinden örnek verilmesi gerekirse; 2010 yılında banknotların yüzde 16'sı 200 lirayken şu anda yüzde 80,4'ü 200 liralık banknottan oluşuyor. ATM'ler ise nakit ihtacını karşılamak için adeta canla başla çalışıyor. ATM'lere günde 3 kere nakit para koyan bankalar, yüzde 75’i 200 TL’lik, yüzde 25’i ise 100 TL’lik şekilde nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

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Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, Ocak 2010 yılında tedavüldeki banknotların sadece yüzde 16’sı 200 TL’lik kupürlerden oluşurken,

100 TL’nin payı yüzde 41,62,
50 TL’nin payı yüzde 28,52,
10 TL’nin payı yüzde 3,12,
5 TL’nin payı da yüzde 1,37 seviyesinde bulunuyordu.

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2019 YILINDA İLK DEĞİŞİM BAŞLADI

Aradan geçen 15 yılda ilk büyük değişiklik 2019 yılında yaşandı. 2018 sonuna kadar yüzde 30’un altında bulunan 200 TL’lik kupürlerin toplam içindeki payı yüzde 30’u aştı. 2021 sonunda yüzde 40 geçildi, 2022 Ağustos'ta artık tedavüldeki banknotların yüzde 50'si 200 TL'lik kupürlerden oluştu. 2023 Mayıs'ta yüzde 60 aşıldı, 2024 Ocak'ta ise yüzde 70'in üzerine çıkıldı. Tarihte ilk kez yüzde 80'nin üzerine ise Ekim 2024 itibariyle ulaşıldı. Merkez Bankası verilerine göre tedavüldeki banknotların tutar olarak yüzde 80,4'ü 200 TL'lik kupürlerden, yüzde 15,01'i 100 TL'lik kupürlerden, yüzde 2,65'i 50 TL'lik kupürlerden, yüzde 0,83'ü 10 TL ve yüzde 0,36'sı 5 TL'lik kupürlerden oluştu.

banka sayma

Yeni banknotların çıkıp çıkmayacağı merak edilirken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konu ile ilgili daha öncesinde açıklama yapmıştı. Karahan, tedavüldeki kupür kompozisyonuyla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını nakit dışı ödeme araçlarındaki gelişmelerin de değerlendirilerek karar aldıklarını ve şu anda kupür çalışması olmadığını söyledi. Karahan mevcut kupürlerle devam ettiklerini ancak dönem dönem değerlendirmeler de yaptıklarını eklemişti.

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banknot para
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