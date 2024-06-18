ATM’lerde ‘para kalmadı’ sorunu! Bayramda herkesi isyan ettirdiler! 500 TL’lik banknot çağrısı bu kez onlardan geldi…

Bayram vakti birçok ATM boşaldı. Para çekmek isteyenler ellerinde kartla kala kaldı. Kimi kurbanlık alacaktı kimi çocuğuna torununa harçlık verecekti kimi misafirleri için alışveriş yapacaktı. ATM’lerdeki sıkıntı birçok ilde yaşandı. Arife günü itibariyle para çekmek isteyenlerin çoğu ATM başında adeta neye uğradığını şaşırdı. Çoğu ATM’nin ekranında ‘özür dileriz geçici bir süre hizmet verilmemektedir’ yazısı vardı.

ATM’LEDE ‘PARA YOK’ SORUNU İSYAN ETTİRDİ

Peki neden birçok ATM'de para yok? Hepsinin kasasının bir limiti var, iddiaya göre de bayramdan önce vatandaşlar çok yüklendiği için o kasalar sıfırlandı. Çalışanlar da izinde olunca geri para yüklenemedi.

Ankara’nın merkezi Kızılay'ın göbeğinde bulunan ATM’lerin yarıdan fazlası hizmet veremiyordu. Yan yana 5 ATM’den yalnızca ikisi çalışır durumdaydı. Diğer üçünde para yok o çalışır durumda olan iki ATM’de de para da ne zaman biter belli değildi.

Banka yetkilileri de yaptıkları açıklamada “ATM'ler çok fazla kullanılıyor bu nedenle de kasada bakiye kalmıyor” ifadelerini kullandı. Bazı ATM'ler de para çekmenin yanında para yatırmak da mümkün değildi. Vatandaşlar “İşim var para yatırmam lazım ama yatıramıyorum” dedi.

‘500 TL’LİK BANKNOT BASILSIN’ ÇAĞRISI

Vatandaşlar yaşadıkları durum karşısında 500 TL’lik banknotlara da artık ihtiyaç olduğunu belirtti. Show Haber’e konuşan birçok vatandaş “500'lük basarak banknotu büyütmeleri lazım. 100'lük 200'lük çekmek var, bir de 500'lük çekmek var” ifadelerini kullandı. 500'lük banknot basılır mı bilinmez ama cumhuriyetin 100 yılına özel sınırlı sayıda basılan madeni 5 liraların seri üretime alınması kararı bayram sonrası hayata geçirilecek. Darphane 450 milyon adet 5 lirayı piyasaya sürecek. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





