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ATM’lerdeki Nakit Miktarı Nasıl Planlanıyor?

ATM’ye gidip para çekmek istediğimizde makinenin içinde ne kadar para olduğunu düşünmeyiz ama o paranın oraya rastgele konmadığı kesin. Bankalar, her ATM için ne kadar nakit gerektiğini tahmin etmek ve para bitmeden yeniden yükleme yapmak için oldukça detaylı hesaplamalar yapıyor.

ATM’lerdeki Nakit Miktarı Nasıl Planlanıyor?

Peki bu sistem nasıl işliyor? Detaylara beraber bakalım!👇

Bankalar önce ATM’nin geçmişte ne kadar para verdiğine bakıyor.

ATM’lerdeki Nakit Miktarı Nasıl Planlanıyor? 1

Bir ATM’nin ne kadar nakde ihtiyaç duyacağını anlamanın en temel yolu, geçmişteki para çekme hareketlerini incelemek. Hangi günlerde ne kadar para çekildiği, ATM’nin bulunduğu bölgedeki talep ve önceki dönemlerdeki hareketler bu hesaplamalarda kullanılabiliyor. Mesela bir ATM pazartesi günleri ortalama 2 milyon lira dağıtıyorsa, bankanın bunu sonraki pazartesileri planlarken dikkate alması oldukça doğal.

Maaş günleri ve tatiller gibi dönemler hesaplamayı değiştiriyor.

ATM’lerdeki Nakit Miktarı Nasıl Planlanıyor? 2

ATM’nin bulunduğu yerdeki insanların ne zaman daha fazla para çektiği de hesaba katılıyor. Maaş günleri, bayramlar, resmi tatiller ve hafta sonları gibi dönemlerde nakit talebinde belirgin değişiklikler yaşanabiliyor. Bayram öncesinde insanların elinde daha fazla nakit bulundurmak istemesi, bazı ATM’lerde normal günlere göre çok daha yüksek talep oluşturabiliyor.

Her ATM için aynı miktarda para tutulmuyor.

ATM’lerdeki Nakit Miktarı Nasıl Planlanıyor? 3

Şehrin ortasındaki yoğun bir ATM ile sakin bir mahalledeki ATM’nin aynı miktarda nakde ihtiyaç duymasını beklemek pek mantıklı değil, kabut etmek gerek. Bankalar bu nedenle ATM’lerin bulunduğu konumları ve geçmişteki para çekme alışkanlıklarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Hatta benzer davranış gösteren ATM’ler gruplandırılarak ortak tahmin modellerinden yararlanılabiliyor.

Bankalar ATM’yi gereğinden fazla parayla doldurmak da istemiyor.

ATM’lerdeki Nakit Miktarı Nasıl Planlanıyor? 4

Nakit ATM’nin içinde durduğu sürece banka o parayı başka amaçlarla kullanamaz ve taşıma, güvenlik gibi operasyonel maliyetler de ortaya çıkar. Tam da bu sebeple amaç ATM’yi ağzına kadar doldurmaktan ziyade ihtiyaç duyacağı kadar nakdi doğru zamanda bulundurmak.

Para bitmeden önce ATM’nin yeniden doldurulması planlanıyor.

ATM’lerdeki Nakit Miktarı Nasıl Planlanıyor? 5

Tahminler yapıldıktan sonra sıra ATM’nin ne zaman yeniden doldurulacağına geliyor. Bankalar her ATM için tahmin edilen nakit ihtiyacını ve mevcut para miktarını dikkate alarak yeniden yükleme planı oluşturuyor. Bazı ATM’lerin daha sık, bazılarının ise daha seyrek doldurulması gerekebiliyor. Ayrıca ne kadar para yükleneceği de hesaplanıyor. Zira amaç bir yandan ATM’nin nakitsiz kalmasını önlerken diğer yandan gereksiz yere tekrar tekrar para taşınmasının önüne geçmek.

ATM’nin içinde hangi banknotlardan kaç tane olacağı da hesaplanıyor.

ATM’lerdeki Nakit Miktarı Nasıl Planlanıyor? 6

ATM’nin müşteriye hangi kupürleri vereceği de nakit planlamasının önemli bir parçası. Toplam para miktarı yeterli olsa bile ATM’de belirli banknotlardan yeterince kalmadığında bazı para çekme işlemleri gerçekleştirilemeyebilir. Bu nedenle bankalar toplam nakdin yanı sıra farklı banknotların dağılımını da planlayabiliyor.

Son aşamada para taşıyan araçların rotası bile hesaplanıyor.

ATM’lerdeki Nakit Miktarı Nasıl Planlanıyor? 7

Bankalar yeniden doldurma programlarını nakit taşıma operasyonlarıyla birlikte ele alabiliyor. Birden fazla ATM’nin aynı bölgede bulunması, araçların izleyeceği güzergahın ve ziyaret sırasının planlanmasını da etkiliyor. Böylece hem ATM’lerin nakitsiz kalma riski azaltılıyor hem de gereksiz para taşıma seferlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

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