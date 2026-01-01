FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ATM'lerdeki paraları bile değişecek! 145 yıldır kullanılıyordu 1 ay süre verildi

Bulgaristan, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olduktan yaklaşık 20 sene sonra, yılbaşı itibarıyla resmen euro'ya geçti. Ülkede 1881'den beri kullanılan leva, önümüzdeki bir ay içinde yerini kademeli olarak euro'ya bırakacak.

ATM'lerdeki paraları bile değişecek! 145 yıldır kullanılıyordu 1 ay süre verildi

Bulgaristan'da euro dönemi başladı. Balkan ülkesi, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olduktan yaklaşık 20 sene sonra, yılbaşı itibarıyla resmen euroya geçti. Ülkede 1881'den beri kullanılan leva, önümüzdeki bir ay içinde yerini kademeli olarak euro'ya bırakacak. Birliğin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan, NATO ve AB üyeliğinin ardından geçtiğimiz yılbaşı Schengen bölgesine ve yeni yıl itibarıyla da euro bölgesine dahil olarak, Avrupa'nın ana akımına daha da yaklaşma konusunda stratejik bir adım atmış oldu.

ATM lerdeki paraları bile değişecek! 145 yıldır kullanılıyordu 1 ay süre verildi 1

357 MİLYON AYNI PARAYI KULLANIYOR

Bulgaristan'ın euro bölgesine dahil olmasıyla birlikte euro kullanan AB üyelerinin sayısı 21'e ortak para birimini kullanan AB vatandaşlarının sayısı ise yaklaşık olarak 357 milyon seviyesine ulaştı.

BULGARİSTAN BAYRAĞI İLE IŞIKLANDIRILDI

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev dün gece yaptığı açıklamada, euro'ya geçişin Bulgaristan'ın AB'ye entegrasyonunun nihai adımı olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Bankası'nın Frankfurt'taki ana binası da Bulgaristan'ın euro'ya geçişi nedeniyle Bulgaristan bayrağı ile ışıklandırıldı.

ATM lerdeki paraları bile değişecek! 145 yıldır kullanılıyordu 1 ay süre verildi 2

1 AY KULLANIMI DEVAM EDECEK

Ülkede dönüşüm sürecinde bir ay boyunca kur oranı 1 euro = 1,95583 leva olacak şekilde her iki para birimi birlikte kullanılmaya devam edecek. Ödemeler leva ile yapıldığında para üstü euro olarak verilecek. Bu uygulama, levanın kademeli olarak dolaşımdan kaldırılmasını sağlayacak. 1 Şubat itibarıyla ise leva ile ödeme yapmak mümkün olmayacak. Bugün itibarıyla Bulgaristan'daki ATM'lerin yüzde 96'sı euro banknotları vermeye başlarken, geri kalan ATM'lerin de en geç iki hafta içinde euro'ya geçmesi öngörülüyor.

TİCARET KOLAYLAŞACAK

Euro kullanımına geçilmesinin somut faydaları arasında Bulgaristan'ın Avrupa ülkeleriyle ticaretin kolaylaşması, piyasanın şeffaflık ve rekabetçiliğinin artması ve aynı zamanda Bulgar vatandaşlarının yurt dışına seyahatleri ve yurt dışında yaşamalarının da kolaylaşması gösteriliyor.
ATM lerdeki paraları bile değişecek! 145 yıldır kullanılıyordu 1 ay süre verildi 3

1881'DEN BERİ KULLANIYORLARDI

Bulgarca "aslan" anlamına gelen leva, 1881'den beri Bulgaristan'ın para birimi olarak kullanılıyordu. Leva, ekonomik istikrarın sağlanamaması nedeniyle 1997'den bu yana önce Alman markına, ardından euro'ya sabitlenmiş bir kur oranıyla kullanılıyordu.

AB Komisyonu haziran ayında yayınladığı 2025 Yakınlaşma Raporu'nda Bulgaristan'ın euroya geçiş kriterlerini karşıladığı sonucuna varmış ve bu, Avrupa Merkez Bankası tarafından da desteklenmişti. Temmuz ayında ise AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, Bulgaristan'ın euroya geçişinin önünü açan resmi kararı almışlardı.
ATM lerdeki paraları bile değişecek! 145 yıldır kullanılıyordu 1 ay süre verildi 4

YÜZDE 49'U EURO'YA KARŞILARDI

Kamuoyu yoklamaları, yaklaşık 6,5 milyon nüfuslu Bulgaristan'da halkın yeni para birimi konusunda ikiye bölündüğünü göstermişti. Güncel bir Eurobarometer anketi, Bulgar halkının yüzde 49'unun euro'ya geçişe karşı olduğunu ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, euro'ya geçiş konusunda bir referandum yapılmasını teklif etmiş, fakat bu hükümet tarafından reddedilmişti. Geçtiğimiz yılın başında ve ortalarında da euro'ya geçiş aleyhinde protesto gösterileri düzenlenmişti.
ATM lerdeki paraları bile değişecek! 145 yıldır kullanılıyordu 1 ay süre verildi 5

KOALİSYON HÜKÜMETİ İSTİFA ETMİŞTİ

Euroya geçiş, Bulgaristan'ın siyasi açıdan oldukça istikrarsız olduğu bir süreçte gerçekleşti. Başbakan Rosen Zhelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2026 bütçesine aleyhindeki kalabalık protesto gösterilerinin ardından istifa etmişti. Son dört yılda yedi genel seçim yapılan ülkede, sekizinci seçimin bu yılın başlarında yapılması bekleniyor. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (1 Ocak 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (1 Ocak 2026)
Spot piyasada elektrik fiyatları (1 Ocak 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (1 Ocak 2026)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,95
42,97
% 0.08
15:10
Euro
50,53
50,62
% 0.03
15:15
İngiliz Sterlini
58,00
58,03
% 0.05
00:59
Avustralya Doları
28,65
28,68
% 0.06
15:05
İsviçre Frangı
54,16
54,24
% 0.03
06:30
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.72
04:10
Çin Yuanı
6,16
6,16
% 0.07
06:30
İsveç Kronu
4,65
4,67
% 0.01
08:20
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Euro Bulgaristan ATM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.