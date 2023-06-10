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ATO Başkanı Baran: 'Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin'

10.06.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, piyasada bazı ham madde ve nihai ürünlere dövizdeki kur artışının çok daha üzerinde zam yapıldığını gördüklerini belirterek, dövizdeki artışın fırsatçılığa ve zam vurgunculuğuna çevrilmemesini istedi.

ATO Başkanı Baran: 'Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışı fırsata çevirerek, ürün fiyatlarına kur artışının çok daha üzerinde zam yapan vurguncular olduğunu ve bu durumun reel sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

"ŞİMDİ DAHA ÇOK DAYANIŞMA ZAMANI"

Piyasada bazı ham madde ve nihai ürünlere dövizdeki kur artışının çok daha üzerinde zam yapıldığını gördüklerine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Özellikle ham madde fiyatlarına yapılan zamlar, üretimi, ekonomimizin bel kemiği durumundaki KOBİ'lerimizi olumsuz etkiliyor. Tüm dünya ile ülkemizi de etkileyen pandemi, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarındaki artış, tedarikte yaşanan sıkıntılar ve ardından Kahramanmaraş depremleri nedeniyle zor bir dönemden geçtik. Tüm bu zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Oysa özellikle ham madde fiyatlarına dövizdeki artışın çok daha üzerinde zam yapılması hem üretimimizi, ticaretimizi, ihracatımızı olumsuz etkileyecek hem de enflasyonu tetikleyecektir. Şimdi daha çok dayanışma zamanı. Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin."

Kaynak: AA

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