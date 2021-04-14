ATO Başkanı Baran: “Zincir marketler hafta sonu gıda dışı ürün satmasın”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada ticari hayatın çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesi için zincir marketlerin hafta sonu kısıtlamalarında gıda dışı ürün satmaması gerektiğini söyledi. Pandemi nin toplumun birçok kesiminde olduğu gibi ticari hayatta da dengeleri değiştirdiğini, tedbirler kapsamında gündeme gelen kısıtlamalarda işletmelerin ciddi düzeyde ciro kaybı yaşadığını anlatan Baran, “İşletmelerimizin iş hacimlerinin daralması ve ciro kaybı yaşaması istihdamdan vergi gelirlerindeki kayba kadar bir dizi sonuçlar doğurma tehlikesi oluşturuyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran , korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini temin etmeleri için açık bulundurulan zincir marketlerin züccaciyeden kırtasiyeye, ayakkabıdan tekstile farklı sektörlere ait ürün konseptini içeren ürünler satmasının haksız rekabete neden olduğunu belirterek “Zincir marketler hafta sonu gıda dışında ürün satmasın. Vatandaşımız çorabı çorapçıdan, gömleği giyim mağazasından, bardağı tabağı züccaciyeciden, kalemi kâğıdı kırtasiyeden alsın” çağrısında bulundu.

"TİCARET YAPANLAR ZİNCİR MARKETLERLE REKABET EDEMİYOR"

Özellikle bazı sektörlerde ciro kaybı yaşanmasına neden olan durumlardan birinin de hafta sonu işletmeler kapalıyken açık olan zincir marketlerin gıda dışı ürün satışı yapmaları olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

”Hafta sonu markette tüm ürünleri bulan vatandaşların alışveriş alışkanlıkları da değişiyor, hafta içi de alışverişlerinde zincir marketlere yöneliyor. Müşteri kaybeden işletmelerimizin iş hacmi daralıyor. Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz, zincir marketlerle rekabet edemiyor. Bir taraftan pandemiyle mücadele ederken, diğer taraftan zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor. Zincir marketlerde cumartesi ve pazar günleri gıda dışında hiçbir ürünün satışı gerçekleştirilmemelidir. Vatandaşımız çorabı çorapçıdan, gömleği giyim mağazasından, bardağı tabağı züccaciyeciden, kalemi kâğıdı kırtasiyeden almalıdır. Hafta sonu dükkânını açamayan tüccarımızın hakkına da sahip çıkmamız gerekiyor.

Tüccarımızı işletme giderlerini karşılayamayacak, ticaretten vazgeçecek noktaya getirmememiz gerekiyor. Ekonomimiz ancak tüm işletmelerimiz ayakta kaldığında güçlü olabilir. Bu nedenle daha önce yaptığım çağrımı yineliyorum; zincir marketler hafta sonları gıda dışı ürün satmasın.”