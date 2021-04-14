'Emeklilere bayram ikramiyesi 1500 lira olsun!' Emekli ikramiyesi ne kadar oldu, açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı müjdesinin ardından gözler kabine toplantısına çevrilmişti. Kritik kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi hakkında açıklama yapmadı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak merak edilirken, öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, emeklilere 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedi. "EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ 1.500 LİRA OLSUN" Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz emekli ikramiyesine ne kadar zam yapılacağını açıklamadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, emeklilere 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedi. Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "TÜİK verilerine göre, 2021 yılı şubat ayı işsizlik oranı yüzde 0,7 artmış ve işsizlik şu anda yüzde 13,4 olarak görülüyor. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 250 bin artarak, 4 milyon 236 bine çıkmış. Bu rakamlar, esas işsizlik oranlarını gizliyor. Ülkemizde şu an asıl işsizlik oranı yüzde 28,3'tür. TÜİK, bunu işsizlik oranı değil, atıl iş gücü oranı diye açıklıyor. Atıl ne demek? Çalışmıyor demek, yani işsiz demek. İşsizi tarif ederken, başına atıl kelimesini getirmek, bu işin gerçeğini değiştirmez."

Emeklilere 2018'den bu yana 1000 liralık ikramiye verildiğini anımsatan Karamollaoğlu, artık bu 1000 liranın hükmünün kalmadığını söyledi. Üç yıllık enflasyona rağmen emeklilere verilen ikramiyede herhangi bir artış yapılmadığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Hükümete, bu sene Kovid-19'un getirdiği sıkıntıları da dikkate alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarında zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ikramiyesi vermesini teklif ediyoruz. Böyle bir ikramiye, emeklilerimizi tahminlerin de ötesinde memnun edecektir. Biz, iktidarın bu teklifimizi dikkate almasını arzu ediyoruz." görüşünü paylaştı. Araç alacaklar dikkat: 3 yıldır dikkat çeken artış var! İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.