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ATO Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması: İşçiden yana geçim, işverenden yana maliyet derdi bitmiyor

12.12.2024 15:20
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Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı konuk etti. Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a iş dünyasının taleplerini iletti. Baran, asgari ücret için, "İşçilerimiz açısından geçim sorunu, işletmelerimiz açısından da maliyet sorunu söz konusu. Her iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı bir rakamın açıklanmasını temenni ediyoruz" sözlerini kullandı.

ATO Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması: İşçiden yana geçim, işverenden yana maliyet derdi bitmiyor

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı konuk etti. Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarından bakan yardımcılarının da katıldığı görüşmede, oda üyelerinin ekonomik gelişmelere ilişkin taleplerini ve görüşlerini Yılmaz'a iletti.

ASGARİ ÜCRETE DEĞİNDİ

Asgari ücret görüşmelerine değinen Baran, "İşçilerimiz açısından geçim sorunu, işletmelerimiz açısından da maliyet sorunu söz konusu. Her iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı bir rakamın açıklanmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.
Baran, asgari ücretin en temel ücret seviyesini gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapılan işin niteliğine göre ücretler değişiyor. Zaman zaman gazetelerde haber olarak görüyoruz. Mobilya ustaları ayda 60 bin lira kazanıyor, duvar ustaları 100 bin lira, iş makinesi kullananlar 150 bin lira. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum, bizim esas sorunumuz nitelikli iş gücü eksikliğimiz."

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NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETERSİZ

Türkiye'de nitelikli iş gücü ve usta sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Baran, bu iş gücünün işletmelerin üretim ve hizmet kapasitesini artıracak unsur olduğunu belirtti.

SURİYELİLERİN GİTMESİ SORUN OLABİLİR

Baran, son yıllarda birçok sektörde istihdam edilen Suriyeli sığınmacıların, Esad rejiminin devrilmesiyle ülkelerine dönmeye başladığını, bunun sektörlerde istihdam açısından sıkıntı oluşturabileceğine dair endişelerin oluştuğunu bildirdi.

TAKSİT İMKANI ARTMALI

Finansmana erişimde sıkıntılar yaşandığını işaret eden Baran, bu süreçte Kredi Garanti Fonunun devreye alınması, reel sektör için desteklerin gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Baran, ticari kredi kartlarının, işletmeler için önemli bir finansman aracı niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, "İşletmelerimiz, tüm işlemlerini kredi kartıyla yürüterek işletmesinin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyor. Tüm bunlara rağmen ticari kredi kartlarına taksit konusunda sınırlandırma getirilmesi mağduriyetlere yol açıyor. İşletmelerimiz, nakit akışını düzenleyebilmek, finansal planlamalarını yapabilmek açısından ticari kredi kartlarına uygulanan taksit imkanları ve çeşitliliğinin artmasının sağlanmasını talep ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitlerin kaldırılmasını da talep eden Baran, ayrıca kayıt dışını önleyecek adaletli ve kapsamlı bir vergi reformu gerektiğini kaydetti.

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İŞ GÜCÜNE KATILIM TEŞVİK EDİLMELİ

Baran, kamu alacaklarına yönelik düzenlemeleri hatırlatarak, "Vergi sistemi, yaklaşık her iki yılda bir af yapılmayacak şekilde düzenlenmeli ve mücbir sebepler dışında af çıkmayacağı da anayasayla güvence altına alınmalıdır. Bunun yanı sıra şartlar ne olursa olsun vergisini günü gününe ödeyen mükelleflere yapılan indirimler, uyumlu mükellef olmaya özendirecek oranlarda uygulanmalı, halihazırda uygulanan 5 puanlık indirimler yükseltilmelidir." ifadelerini kullandı.

Konkordato ilan eden şirketten alacağı olanların kendi borçlarını ödemekte sıkıntı yaşadığına da işaret eden Baran, konkordato müessesesinin, alacaklıyı da gözetecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.
Baran, iş dünyasının diğer taleplerine ilişkin de şunları kaydetti:

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"İşçilerin işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve diğer tazminatlar konusunda dava açma süresi 5 yıl. İşletmenin geleceği açısından belirsizlik oluşturan bu durumun yaşanmaması için dava açma sürecinin 1 yıl olarak yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Mevcut sosyal yardım sistemini, yoksulluğu azaltmanın yanı sıra şartları uygun olanların iş gücüne katılımını da teşvik eder bir yapıya kavuşturmamız gerektiği kanaatindeyiz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ankara ticaret odası asgari ücret 2025
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