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Av sezonu açıldı! Almak isteyenler birbiriyle yarıştı... İşte balık fiyatları

01.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AV yasağının 1 Eylül'den itibaren sona ermesi ile birlikte balıkçılar, denize açılarak mavi sulara ağ attı. Sabah saatlerinde avdan dönen balıkçılar, yakaladıkları balıkları satmak için Gürpınar Balık Hali'ne geldi. Sezonun ilk balıklarını almak isteyenler birbiriyle kıyasıya yarıştı. Balıkçılar atılan ağlarda palamut ve hamsi yakaladıklarını belirtti. Halde palamutun çifti 120, lüferin tanesi 90, hamisinin kasası 700, tekirin kasası 150, istavritin kasası 600-700 liradan satılıyor.

Av sezonu açıldı! Almak isteyenler birbiriyle yarıştı... İşte balık fiyatları

15 Nisan tarihinde balıkların gelişimlerini sağlayabilmesi için gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. Bugün gece yarısı itibariyle av yasağı sona erdi. Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Denizden dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali'nde hareketliliğe sebep oldu. Sezonun ilk balıklarını almak isteyenler birbiriyle kıyasıya yarıştı. Balıkçılar atılan ağlarda palamut ve hamsi yakaladıklarını belirtti. Halde palamutun çifti 120, lüferin tanesi 90, hamisinin kasası 700, tekirin kasası 150, istavritin kasası 600-700 liradan satılıyor.

ALMAK İSTEYENLER BİRBİRİYLE YARIŞTI...
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"ŞU ANDA HER TARAFTA BALIK VAR"

Balıkçı Önsel Kapan, sezonun bereketli başladığını ifade ederek, “Karadeniz olsun ve diğer bölgelerde de balığın çok olduğunu duyuyoruz. Bugün de bol miktarda balık tutmuş bulunmaktayız. Balıkları Büyükçekmece bölgesinde tuttuk. Allah herkese bol bol balıklar nasip etsin. Balık her tarafta var şu anda ve palamut akını çok fazla" diye konuştu.

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"İNŞALLAH FİYATLAR DÜŞECEK"

Balıkçı Erdoğan Durmuş, denizlerden bu sene umutlu olduğunu belirterek, “Denizdeki görüntüye bakarsan bu sene palamut çok olacak inşallah. Hamsi de çok olacak. Bugün palamutun çifti 120 lira civarında. İnşallah fiyatlar düşecek. Çok büyük umutlarımız var. Şu anda palamut 250 gram civarında. Bir kiloya kadar büyüyecek. Tabii umutlarımız büyük. İlerleyen zamanda havalar iyi giderse 50 -60 bandına düşer inşallah. Tekir ve Kefal çıktı ama daha başlangıç. İnşallah net yarın belli olacak. Tekirin kasası 125-175 lira arasında" dedi.

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“VATANDAŞLAR PALAMUT YİYECEK, DOYACAK"

Balık Hali esnafı Hasan Erol ise, “Palamutçuluğun zamanı bir ay, bir buçuk ay gibi bir zamanda oluyor, eğer bolluk olursa. Bir buçuk ay boyunca vatandaşlarımız uygun bir şekilde palamut yiyecek, doyacak. Denizdeki görüntü bu yönde. Bunun arkasından hamsi gelir. Yaklaşık bir buçuk ay, iki ay o olur. Yine umudumuz ondan yana. Arkasından istavrit olur. Yani bunlar sürekli olacak balıklar. Ocak ayına doğru da çinekop başlar. Sonra lüfer başlar. İstavrit biraz pahalı, şu anda az çıkıyor. 5 kiloluk bir istavritin kasası 500- 600 lira civarı. Şu anda sardalya var. Mevsimi bitmek üzere sardalyanın. O biraz pahalı. Bu gece palamut geldi. Kofana geldi. Onun dışında biraz istavrit var. Hamsi var biraz" şeklinde konuştu.

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"SEZONUN İLK HAMSİSİ MARMARA DENİZİ'NDEN ÇIKTI"

Balık Hali esnafı Hakan Gümüş, “Hazırlıklar yapıldı, teknelerimiz açıldı. Bereketli bir sezon gözüküyor. Şu anda teknelerimiz hamsi aldı. Sezonun ilk hamsisi Marmara Denizi'nden tutuldu. Şimdi esnaflara satışa sunacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık av sezonu
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