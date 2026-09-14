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Av sezonu başladı, fiyat tartışması büyüdü! Sektörden ‘ara verelim’ çağrısı

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla palamut bolluğu yaşanırken, balıkçıların yüzü piyasadaki fiyat dengesizliği nedeniyle gülmedi. Sektörden kısa süreli avlanma arası önerisi geldi.

Av sezonu başladı, fiyat tartışması büyüdü! Sektörden ‘ara verelim’ çağrısı

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle birlikte 2026-2027 av sezonu başladı. Sezonun ilk günlerinde denize açılan tekneler, kasa kasa palamutla limanlara dönerken av miktarının yüksek olması balıkçılarda başlangıçta memnuniyet oluşturdu.

Ancak denizdeki bolluk, piyasadaki fiyat dengesizliği nedeniyle balıkçıların beklediği sezon sevincini gölgeledi. Palamut avının oldukça iyi seyretmesine rağmen hem büyük hem de küçük ölçekli balıkçıların yeterli kazancı elde edemediğini belirten sektör temsilcileri, piyasadaki dengenin yeniden kurulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Av sezonu başladı, fiyat tartışması büyüdü! Sektörden ‘ara verelim’ çağrısı 1

BALIKÇILIK İÇİN 3 GÜN, 4 GÜN YA DA 1 HAFTALIK ARA ÖNERİSİ

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, piyasadaki dengesizliğin giderilmesi amacıyla tüm balıkçıların kısa süreliğine denize çıkmaması yönünde öneride bulundu. Mutlu, bunun 3 gün, 4 gün veya 1 hafta olabileceğini belirterek sürenin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Balığın balıkçıdan vatandaşa ulaşana kadar ciddi bir fiyat farkıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Mutlu, 2026-2027 av sezonunun çok iyi işaretlerle başladığını ancak mevcut tablonun kendilerinde hayal kırıklığı oluşturduğunu dile getirdi. Denizde balık olmasına rağmen piyasanın büyük bir dengesizlik içinde olduğunu belirten Mutlu, bu durumdan ne büyük ne de küçük balıkçının kazanç sağlayabildiğini kaydetti.

Av sezonu başladı, fiyat tartışması büyüdü! Sektörden ‘ara verelim’ çağrısı 2

Mutlu, gerektiğinde balıkçılığın 3 veya 4 gün durdurulması ya da farklı bir formül geliştirilmesi gerektiğini belirterek, balığın 30-40 TL seviyesindeki fiyatının balıkçıyı tatmin etmediğini, buna karşılık vatandaşın aynı balığı 100-125 TL'ye aldığını söyledi.

Küçük balıkçının 30 TL'ye balık sattığını ve ikinci el kasayı 15 TL'ye aldığını belirten Mutlu, küçük balıkçının bu şartlarda kaç balık tutarak masraflarını karşılayabileceğini sorguladı. Balıkçıların ayrıca soğuk zincir ve muhafaza konusunda da ciddi sorun yaşadığını ifade eden Mutlu, yakalanan balığın her zaman satılamadığını ve uygun koşullarda saklanamadığını aktardı.

Av sezonu başladı, fiyat tartışması büyüdü! Sektörden ‘ara verelim’ çağrısı 3

SOĞUK ZİNCİR SORUNU KÜÇÜK BALIKÇIYI ZORLUYOR

Büyük balıkçıların ise sahip oldukları makine ve teçhizat sayesinde yakaladıkları balığı şok ve jel sistemiyle bir miktar daha uzun süre muhafaza edebildiğini belirten Mutlu, küçük balıkçıların bu konuda aynı imkânlara sahip olmadığını söyledi.

Mutlu, büyük veya küçük ayrımı yapılmadan denizdeki teknelerin birkaç günlüğüne balıkçılığa ara vermesi gerektiğini savundu. Piyasanın yeniden düzenlenebilmesi için bir eylem planı hazırlanması gerektiğini belirten Mutlu, aksi halde mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Bir kiloluk balığın 30 TL'ye satılırken vatandaşın aynı balığı 125 TL'ye tükettiğine dikkat çeken Mutlu, aradaki büyük fiyat farkının kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi. Balıkçının kazanamadığını ve vatandaşın da balığı istediği gibi tüketemediğini belirten Mutlu, mevcut sistemin çözüm beklediğini söyledi.

Av sezonu başladı, fiyat tartışması büyüdü! Sektörden ‘ara verelim’ çağrısı 4

HAVA ŞARTLARI BALIK ÜREMESİ İÇİN ELVERİŞLİ

Denizdeki koşulların ise balığın çoğalması açısından olumlu ilerlediğini belirten Mutlu, iklim ve hava şartlarının balığın üremesine uygun olduğunu kaydetti. Palamudun göç balığı olduğunu hatırlatan Mutlu, üreme ve avlanma koşullarının iyi olması halinde sonuçların da olumlu olacağını ifade etti.

Denizde şu anda üç dört çeşit balığın bulunduğunu belirten Mutlu, önümüzdeki aylarda balık miktarının daha da artabileceğini söyledi. Ancak avın artmasıyla birlikte piyasanın da dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Mutlu, mevcut şartlarda küçük ya da büyük hiçbir balıkçının yeterli kazanç sağlayamadığını yineledi.

HAMSİ İÇİN DE UMUTLAR ARTTI

Bu sezon hamsi açısından da umutlu olduklarını belirten Mutlu, küçük balıkçıların kullandığı uzatma ağlarına hamsilerin gelmeye başladığını söyledi.

Hamsinin yalnızca kendi bölgelerinde değil, Rize, Hopa, Fatsa ve Ünye'de de görüldüğünü belirten Mutlu, ağlara takılan hamsilerin denizde kalan yaz hamsisi olabileceğini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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hamsi palamut balık avı balık sezonu balıkçılık
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