Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Emekli ve memur zammının şekillenmesi için 2 aylık enflasyon verisi belli olurken zammın netleşmesi için 4 aylık enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor. Fakat OVP'de açıklanan enflasyon tahminleri ve TCMB'nin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda maaş zammı için hesaplar da değişti. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle yeni maaş tablosu ortaya çıktı. Peki, Ocak 2027'de emekli ve memur ne kadar zam alacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükseldi. Açıklanan yeni OVP'de ise enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,4 olacağı tahmin edildi.

İŞTE ZAM SENARYOLARI

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; hükümet SGK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yönelik alternatifli çalışma yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya hazırlanırken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan sonuç zam senaryolarını değiştirdi. MB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 olarak çıktı. Buna göre son zam senaryosu SSK-Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.01 olarak şekillendi.

OVP'DE ENFLASYON

Eylül'de açıklanan OVP'de yıl sonu tahmini enflasyon hedefi yüzde 28.4 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 9.04 olarak ortaya çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik zam farkı da enflasyon farkı dahil yaklaşık yüzde 7 olarak şekilleniyor. SSK ve BAĞ-KUR'lu en düşük emekli aylığı yüzde 9.04 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 681 TL'ye çıkıyor. Dolayısıyla 28 bin TL alan SSK emeklisinin cebine 30 bin 531 TL girecek. En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 7'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 734 TL'ye ulaşıyor.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ENFLASYON

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 29.61 olarak çıktı. Buna göre, Temmuz - Aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 10.07 olarak gerçekleşeceği belirtilirken bu tahmin dikkate alınırsa SSK ve BAĞ- KUR emeklilerinin aylıklarına Ocak 2027'de yüzde 10.07 zam yapılacağı kaydedildi. Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 2.87'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.01 zam alacağı aktarıldı. Bu zam tahminlerine göre, 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 820 TL girecek. Memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 8.01'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 848 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 34 bin 052 TL'ye çıkıyor.

TABAN MAAŞ NE KADAR OLACAK?

MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 23 bin 552 TL olan taban aylık ise 25 bin 923 TL'ye yükselecek. Ancak taban aylığa yapılacak zam konusunda TBMM'den yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor. Memur ve memur emeklerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan oran doğrultusunda zammı gerçekleştirilecek.

MEMURLARA "ÜÇ"LÜ ZAM

Öte yandan Ocak 2026'da memurlara yapılacak zam oranıyla maaşların yanı sıra, aile yardım ve ikramiye ödemelerinde de artış gerçekleşeceği aktarıldı. Zammın yüzde 8.01 olması durumunda memurlara çalışmayan eşler için verilen eş yardımının 3 bin 581 TL'den 3 bin 868 TL'ye yükseleceği kaydedildi.

0-6 yaş arası çocuk yardımının 851 TL'ye, 6 yaş üstü için 393.88 TL olan yardımın 425.42 TL'ye çıkacağı aktarıldı. Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 arttırımlı ödeniyor. 0-6 yaş arası engelli çocuk yardımının 1.260 TL'den 1.361 TL'ye, 6 yaş üstü engelli çocuk yardımının da 630.21 TL'den 681 TL'ye yükseleceği kaydedildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam yapılırken memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan oran doğrultusunda zam yapılacak.