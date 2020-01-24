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Avdagiç: "Merkez Bankası faiz indiriminde gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir"

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, "Merkez Bankası faiz indiriminde bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm verileri alarak, gereken adımları atmaktan çekinmeyecektir." dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Fulya’daki 3 bin metrekarelik yeni yerleşkesinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Avdagiç: "Merkez Bankası faiz indiriminde gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, "Merkez Bankası faiz indiriminde bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm verileri alarak, gereken adımları atmaktan çekinmeyecektir." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Fulya’daki 3 bin metrekarelik yeni yerleşkesinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Açılış öncesinde İHA’ya açıklama yapan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, "Merkez Bankası bugüne kadar çok başarılı bir şekilde yüzde 24’ten yüzde 11,25’e düşürüldü. Beş aşamada piyasa gayet makul karşıladı. Hiçbir olumsuzluk ve dengelerin bozulmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Dolayısıyla şu anda faiz seviyesi önümüzdeki dönemlerde de zannediyorum enflasyondaki gelişmeye bağlı olarak tekrar değerlendirilecek. Şu andan itibaren bir öngörü yapmanın çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Türkiye’nin enflasyonla ilgili süreci ve diğer veriler dikkate alınarak, zaten Merkez Bankasının ikili kurulu bundan sonra her ay toplanacağını ifade etti. Dolayısıyla bu yıl 12 toplantı yapılacak. İlk toplantıda bildiğiniz gibi 15 baz puan aşağıya indi. Ben eminim ki fiyat istikrarı sağlamak gibi öncelikli bir düstürü olan Merkez Bankası bundan sonra da tüm verileri alarak, gereken adımları atmaktan çekinmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

"Fikrini ticarileştirme konusunda öngörüsü olan gençler için imkanlar sunuyoruz"
Burada yatırımcılara ve start-up’lara ilk aşamadan son aşamaya kadar destek verdiklerini belirten Avdagiç, "BTM 3 yıl önce faaliyete geçti. Bugün de 3 bin metrekarelik yeni yerleşkesinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla bugün burada açılışını yapacağız. Çok daha fazla sayıda genç arkadaşımıza hizmet etme imkanımız olacak. Burası start-up’ların yer aldığı bir merkez. Fikri olan ve bu fikrinin hayata geçirip ticarileştirme konusunda öngörüsü olan gençler için imkanlar sunuyoruz. Burada ilk aşamadan son aşamaya kadar, tüm süreçlerde eğitim ve destek veriyoruz. Potansiyel yatırımcılarla bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla bütün bu entegrasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar da bu konuda oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu merkezde 300’ü aşkın start-up’ımız bulunuyor. Bu anlamda Türkiye’nin en önde gelen start-up merkezlerinden biriyiz. Bu yerleşkemizde sunduğumuz imkanlarla sürekli açık olacağı için çok daha fazla arkadaşımıza daha uzun süreli ve daha konforlu bir imkan sunuyor olacağız. İnşallah burada hem lokal anlamda hem de uluslararası anlamda çok daha fazla büyük yatırımı cezbedebilecek, fikirlerini ekonomik değere dönüştürebilecek gençlerimizi görme imkanı bulacağız” şeklinde konuştu.

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