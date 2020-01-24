Avis Filo 40 yaşında

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv’in bünyesinde faaliyet gösteren, operasyonel kiralama markası Avis Filo, 40. yıl dönümünü kutluyor.

Avis’ten yapılan açıklamaya göre, Otokoç Otomotiv, 1928 yılında Ford acenteliğini alarak Ankara’dan çıktığı yolculuk boyunca pek çok ilke imza attı. Bunlardan biri de 1974 yılında Türkiye’yi araç kiralama sektörü ile tanıştırması oldu. Avis, 9 araçlık filo ile başlattığı yolculukta, Avis Filo ile operasyonel kiralamayı da sektöre kazandırdı.

Türkiye’nin her yerine araç ve hizmet götüren Avis Filo, satış sonrası yaygın servis ağı, 7/24 hizmet veren tam destek hattıyla dünya standartlarının ötesinde hizmet sunuyor, uzun dönemli araç kiralama sektörüne yön veriyor.

- Araç sahipliğinden mobilite yaklaşımına

Araç sahipliğinin yerini çeşitli formlardaki mobiliteye bırakmakta olduğu günümüzde, uzun dönemli araç kiralama giderek daha çok firma ve birey tarafından tercih ediliyor.

Ticari araç kiralamanın da önünün açılması ile büyük bir potansiyel kazanan sektörde, mobilitenin devamlılığı, araç sahipliği için ayrılacak kredi miktarını ticaret için değerlendirme olanağı, filonun operasyonel yönetimi, aylık belirli tutarda ödeme sayesinde nakit akışının optimize edilmesi ve vergisel avantajlar gibi ögeler sayesinde uzun dönemli araç kiralama birçok kazanç sunuyor. Bu anlamda Avis Filo, şirketlerin mobilitelerini sağlayarak iş kesintisini önlüyor ve verimliliklerini artırıyor.