Avlayana 6 ay hapis cezası var! Arılarla besleniyor, doğaya renk katıyor

Türkiye'ye mayıs ayının başında gelen arı kuşları, Kırklareli'nin Eriklice köyünde görüldü. Arı kuşları doğada renkleriyle en çok dikkat çeken kuşlar arasında yer alıyor. Kuş ve doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgi gösterdiği arı kuşları, yavrularını büyütmelerinin ardından eylül ayında ülkemizden göç ediyor.

GÜNDE YAKLAŞIK 250 ARI YİYOR

Beslenmelerinde arılar ilk sırada yer alırken, diğer böcek türleri de yedikleri besinler arasında yer alıyor. Günde yaklaşık 250 arı yiyebilen arı kuşları, arıcıların sevmediği canlılar arasında yer alıyor.

Arıcılar tarafından avlandığı bilinen arı kuşları, ülkemizde koruma altında olan türler arasında yer alıyor. Arı kuşu avladığı tespit edilen kişilere avlanan her biri için 50 bin TL para ve 6 ay hapis cezası uygulanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır