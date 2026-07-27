AVM'lerde haziran verileri açıklandı: Reel ciro enflasyona yenildi

Alışveriş merkezlerinde (AVM) haziran ayına ilişkin performans verileri, nominal artışa rağmen enflasyonun etkisinin sürdüğünü gösterdi. Ekonomim'de yer alan habere göre, AVM metrekare verimlilik endeksi haziranda geçen yılın aynı dönemine göre nominal bazda yüzde 20,9 artarak 5.249 puana çıktı. Ancak yıllık enflasyonun yüzde 32,11 olarak gerçekleşmesi nedeniyle metrekare başına ciro reel bazda yüzde 8,5 geriledi. Endeks, mayıs ayına kıyasla ise nominal olarak yüzde 12,4 düşüş gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde ise endeks yıllık bazda nominal yüzde 30,67 artışla 5.282 puana yükselirken, metrekare başına ciro 20 bin 116 TL olarak hesaplandı. Haziran ayında metrekare başına ciro Türkiye genelinde 20 bin 12 TL, İstanbul'da 24 bin 177 TL ve Anadolu'da 17 bin 236 TL seviyesinde gerçekleşti.

KOZMETİK KATEGORİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Kategori bazında en güçlü yıllık artış yüzde 60,6 ile kişisel bakım ve kozmetik grubunda görüldü. Bu alan, reel bazda da yüzde 21,6 büyüyerek enflasyonun üzerinde performans sergileyen tek kategori oldu.

Aynı dönemde yiyecek ve içecek ciroları yüzde 30,6, eğlence ve hobi yüzde 26,5, teknoloji yüzde 26,4, diğer kategoriler yüzde 19, giyim yüzde 15,6 ve hipermarket yüzde 9,1 artış kaydetti. Ayakkabı kategorisinde ise nominal bazda yüzde 0,4'lük gerileme yaşandı.

ZİYARETÇİ SAYISI SON DÖRT YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Haziran ayında AVM ziyaretçi sayısı endeksi de zayıf bir görünüm sergiledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,15, mayıs ayına göre ise yüzde 11,53 geriledi. Böylece son dört yılın en düşük haziran ayı ziyaretçi trafiği kayıtlara geçti.

Buna karşın yılın ikinci çeyreği genelinde ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 4,95 artış gösterdi.

BAYRAM TAKVİMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI ETKİLİ OLDU

Endeks verilerini değerlendiren Ekonomist Fatih Keresteci, haziran ayındaki zayıf performansta bayram takviminin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Keresteci, mayıs ayında öne çekilen harcamaların ardından tüketicilerin haziranda daha temkinli hareket ettiğini belirtti. Kişisel bakım ve kozmetik kategorisindeki güçlü performansın ise hem fiyat artışlarından hem de yaz sezonuyla birlikte yükselen talepten kaynaklandığını değerlendirdi.