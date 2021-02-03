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Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar? Ücretler arttı! İşte Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2021

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2021 09:00 | Son Güncelleme

Avrasya Tüneli için geçiş ücretlerindeki değişiklik vatandaşların kafasını karıştırdı. Yapılan son değişiklikle beraber geçiş ücretlerinde artış meydana geldi. İşte Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2021...

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar? Ücretler arttı! İşte Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2021

Araç sahipleri ve sürücülerin ulaşım konusunda en sık tercih ettikleri adreslerden biri Avrasya Tüneli’ydi. Son güncellemeyle birlikte Avrasya Tüneli’nin güncel geçiş ücretleri araştırılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2021

Zaman ve konfor bakımından çok sayıda avantaj sunan tünel, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alıyor. 2018 ve 2019 yıllarında ayrı ayrı olarak 17 milyondan fazla araç geçişi olmuştu. Son olarak ücretlerde bir artış yaşandı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Asya ve Avrupa’yı deniz altından birbirine bağlayan tünelin geçiş ücreti bugün itibarıyla yüzde 26 artış ile 46 TL olarak güncellendi. Bu ücret minibüsler için de 69 TL’ye yükseldi.

2020 yılında tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için de 54.70 TL olarak uygulanıyordu. Buna göre 2021 senesinde otomobil geçiş ücretlerine yüzde 26,4, minibüs geçiş ücretlerine ise yüzde 26,1 zam yapılmış oldu. Fiyatlara yüzde 8 KDV dahil olurken, tünelden yalnızca 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği belirtildi.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEME

Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımı ile ödeniyor. OGS ve HGS sistemi aynı gişede aktif olarak kullanılıyor ve Avrasya Tüneli kullanıcılarına kesintisiz yolculuk sağlamak adına gişelerde nakit olarak ya da kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmuyor.

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