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Avrasya Tüneli'nde 4 Eylül'de 94 bin 489 araçla geçiş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük geçiş rekorunun 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araçla yenilendiğini bildirdi.

Avrasya Tüneli'nde 4 Eylül'de 94 bin 489 araçla geçiş rekoru kırıldı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'ndeki geçişlere ilişkin bilgi verdi.

Tünelde günlük araç geçiş rekoru kırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ REKOR 13 HAZİRAN 2024'TE KIRILMIŞTI

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024'te kırıldığını anımsatarak, o gün 94 bin 459 araç geçişi kaydedildiğini aktardı.

Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli Abdulkadir Uraloğlu
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