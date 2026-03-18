Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9’a çıktı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 1,9 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9'a ulaştı. Enflasyon, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,9, aylık bazda yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde şubatta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,1 olurken bölgede aylık enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, şubatta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 2,5 oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

