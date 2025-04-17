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Avrupa'da bir ilk Türkiye'den geldi! 2022'den beri çalışılıyordu, bugün hayata geçti: Bakan Uraloğlu 2025 hedefini açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.04.2025 11:54
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Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı için üçlü pist döneminin başlayacağını açıklamıştı. Buna göre, İstanbul Havalimanı'nda üçlü pist uygulaması başladı. Böylece, Avrupa'da bir ilke imza atılmış oldu.

Avrupa'da bir ilk Türkiye'den geldi! 2022'den beri çalışılıyordu, bugün hayata geçti: Bakan Uraloğlu 2025 hedefini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın trafiğinin yönetimi için kritik bir adım atılacağını açıklamıştı. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nun bugün saat 11.00'de başladığını belirtti.

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İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN YENİ DÖNEM

ABD'de uygulanan üçlü bağımsız pist operasyonunun Avrupa'da ilk defa hayata geçiren Türkiye oldu. Yeni sistem ile beraber İstanbul Havalimanı'na aynı anda 3 uçak iniş-kalkış yapabilecek.

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Törende konuşan Bakan Uraloğlu, yeni uygulama ile beraber Türkiye'nin sınırlarını aşan vizyonunu kanatlandırdığını ifade etti ve İGA'nın küresel havacılıkta üst lige çıktığını dile getirdi.

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TRAFİK AKIŞI HIZLANACAK

Bakan Uraloğlu, üçlü bağımsız pist operasyonu ile İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını söyledi. Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumunda bulunan İstanbul Havalimanı'nda 17 Mart-23 Mart döneminde günlük ortalama bin 326 uçuş gerçekleşti.

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2025 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Bakan Uraloğlu bu sene hedeflerinin 240 milyon yolcu olduğunun altını çizerek, "024'te İstanbul Havalimanı 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'da 2., dünyada ise 7. oldu. Kargo ve yük taşımacılığında ise 2024 yılında 1,97 milyon ton yük taşıyarak Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşti" sözlerini kullandı.

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AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI...

Uçuş trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Bu yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısında 190 bin, uçak trafiğinde ise 1500 artış olduğunu söylemek isterim. Havalimanımızda günlük ortalama 1464 uçuş gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu" dedi.

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Üçlü pist uygulaması hakkında detay veren Bakan Uraloğlu, ifadelerini şu şekilde noktaladı:

"2022 yılının son çeyreğinde projenin temellerini attık. Her aşaması titiz planlamayla hayata geçti. Eşzamanlı 3'lü pist operasyonlarının ülkemizde uygulanabilir hale gelmesi için kapsamlı bir emniyet analizi çalışmasını başlattık. Çalışmalar Aralık 2024'te tamamlandı. Simülasyon ortamında test edilmesi için 27 Ocak'ta başlatılan gerçek zamanlı simülasyon 15 Nisan'da tamamlandı"

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
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