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Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 5,6 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleri ve havanın soğumasının beklenmesinin etkisiyle haftalık bazda yüzde 5,6 yükseldi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 5,6 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 74,76 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 15.42'de cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 5,6 artarak 78,91 avroya çıktı.

ARZ RİSKLERİ VE SOĞUK HAVA BEKLENTİSİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik riskleri ve Kuzeybatı Avrupa'da daha soğuk havanın doğal gaz talebini artırabileceği yönündeki beklenti etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayındaki ara seçimlere kadar İran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatmayacaklarını açıklaması, çatışmanın tırmanacağına ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Bu açıklamanın ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatları 3 haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesi olan 78,85 avrodan geriledi.

Bununla birlikte, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tanker saldırılarını artırması, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı bölgedeki sevkiyat güvenliğine ilişkin endişeleri canlı tuttu.

AVRUPA'NIN DOĞAL GAZ STOKLARI GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 73,1 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 82,9 seviyesindeydi.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan enerji krizine karşı doğal gaz depolarının 1 Kasım'a kadar yüzde 90 doldurulmasını zorunlu hale getirmişti. Birlik, geçen yıl depolama kurallarında değişikliğe giderek zor piyasa koşullarında üye ülkelere hedefte esneklik sağladı. Yüzde 90'lık hedefin 1 Ekim ile 1 Aralık arasında gerçekleştirilmesine ve belirli koşullarda depoların yüzde 80 seviyesinde doldurulmasına izin verildi.

Avrupa Gaz İletim Sistemi İşletmecileri Ağı'nın 8 Ekim'de yayımlanan 2026-2027 Kış Arz Görünümü raporuna göre, Avrupa'nın doğal gaz sistemi kış talebini karşılayabilecek esnekliğe sahip olsa da sınırlı LNG arzı depolardaki doluluk oranının kış sonunda yüzde 30'un oldukça altına düşmesine yol açabilir.

Bu durum, Avrupa'nın kışın son döneminde yaşanabilecek soğuk hava dalgalarına karşı kırılganlığını artırabilir. Raporda ayrıca, düşük stok seviyelerinin gelecek yaz depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırabileceğine işaret edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Avrupa
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