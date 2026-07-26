Avrupa'da üretilen ilk Türk zırhlıları Romanya'ya teslim edildi

Türk savunma sanayisinin bugüne kadar tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük zırhlı kara aracı ihracatı kapsamında yürütülen 1059 adetlik COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç projesinde yeni bir döneme girildi. Türkiye'de üretilerek teslim edilen araçların ardından, tamamı Romanya'da üretilen ilk COBRA II araçları da Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlandı.

Romanya'nın Mediaş kentindeki üretim tesisinde imal edilen araçların teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte, proje üretim aşamasında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Böylece Romanya, yalnızca montaj yapan bir ülke olmaktan çıkarak 4x4 zırhlı araçların tüm üretim süreçlerini gerçekleştirebilecek altyapıya sahip hale geldi.

AVRUPA'DAKİ İLK ÜRETİM MERKEZİ OLDU

Teslimatların başlaması ve seri üretimin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesiyle birlikte Otokar'ın Automecanica Mediaş tesisi, şirketin Avrupa'daki üretim merkezi ve Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ilk üretim tesisi olarak faaliyet göstermeye başladı.

Romanya'nın sipariş ettiği toplam 1059 COBRA II aracının 780'den fazlasının 5 yıl içinde Mediaş'ta üretilmesi hedefleniyor. Projede bugüne kadar yaklaşık 300 araç teslim edilirken, 2026 yılı içerisinde 4 yeni varyant da dahil olmak üzere toplam 216 aracın daha teslim edilmesi planlanıyor.

Automecanica Mediaş Genel Müdürü Yusuf Fettahlıoğlu, Romanya üretimi COBRA II araçlarının teslimatlarının resmen başladığını belirterek, yapılan yatırımın yalnızca üretim hattıyla sınırlı olmadığını ifade etti.

Fettahlıoğlu, yatırım sayesinde Romanya'nın ileri üretim bilgi birikimi, teknoloji transferi ve mühendislik kabiliyetleri açısından uzun vadeli kazanımlar elde edeceğini vurguladı. Mediaş tesisinin sadece Romanya Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamayacağını dile getiren Fettahlıoğlu, tesisin NATO ve Avrupa Birliği savunma programları kapsamında gelecekte doğabilecek ihracat fırsatlarını destekleyen bölgesel bir kara sistemleri merkezi haline geleceğini kaydetti.

SADECE MONTAJ DEĞİL, TAM KAPSAMLI ÜRETİM

Otokar'ın Avrupa'daki ilk üretim merkezi olma özelliğini taşıyan Automecanica Mediaş'ta, Türkiye'deki üretim tesislerinde uygulanan standartlar eksiksiz şekilde hayata geçiriliyor.

Yaklaşık 140 bin metrekarelik alana kurulu olan tesis, NATO standartlarına uygun altyapısı ve modern üretim ekipmanlarıyla faaliyet gösteriyor. Bu yatırımla birlikte Romanya, bir 4x4 zırhlı aracı yalnızca monte eden değil, üretimin tüm aşamalarını gerçekleştirebilen sanayi altyapısına kavuşmuş oldu.

Seri üretim süreci aynı zamanda bölgedeki istihdama da katkı sağlıyor. Son dönemde tesiste yaklaşık 100 yeni çalışan işe alınırken, üretim ekibindeki personel sayısı 300'ü geçti. İdari kadrolarda da yeni istihdam oluşturulurken, üretim hacmindeki artışa bağlı olarak Mediaş tesisindeki toplam çalışan sayısının kısa süre içinde 400'e yaklaşması bekleniyor.

13 ÜLKEDE GÖREV YAPIYOR

COBRA II, 2013 yılından bu yana 13 ülkede 20'den fazla kullanıcı tarafından tercih edildi. Bu araçlardan 600'den fazlası NATO bünyesinde görev yaparken, COBRA II dünyanın farklı bölgelerinde 30 farklı varyantıyla kullanılıyor.

Otokar, Romanya projesi kapsamında personel taşıyıcı, keşif aracı, uzaktan komutalı silah sistemi (RCWS) entegre personel taşıyıcı, KBRN keşif aracı ve ambulans olmak üzere farklı görev ihtiyaçlarına yönelik COBRA II varyantlarının üretimini gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır